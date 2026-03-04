  • İSTANBUL
İran'ın yeni lideri ortaya çıktı iddiası
Dünya

İran'ın yeni lideri ortaya çıktı iddiası

Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İran'ın yeni lideri ortaya çıktı iddiası

İran dini lideri Ali Hamaney’in öldüğü yönündeki iddiaların ardından gözler Tahran’a çevrildi. İran basınında, yeni dini liderin oğlu Mücteba Hamaney olduğu öne sürüldü. Resmi makamlardan henüz doğrulama gelmedi.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney’in ölümü sonrası yeni dini liderin kim olacağı merak edilen konular arasındaydı. İran'da yeni liderin belli olduğu iddia edildi.

srail ve ABD’nin cumartesi günü İran’a yönelik saldırıları sırasında başkent Tahran’daki konutunda hedef alınan ve hayatını kaybeden İran dini lideri Ali Hamaney’in ardından yeni dini lider kimi olacak tartışmaları başlamıştı.

İran basınında yer alan haberlere göre, Hamaney'in yerine oğlu Müctaba Hamaney yeni dini lider olduğu iddia edildi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Tahran’dan gelecek resmi açıklama, hem İran iç siyaseti hem de bölgesel dengeler açısından belirleyici olacak.

Yeni liderin kim olacağı ve seçimin hangi prosedürle gerçekleşeceği, Orta Doğu’daki mevcut gerilimin seyrini doğrudan etkileyebilir.

Şu aşamada söz konusu iddia bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil.

babadan oğula diktatörlük

münafık Hamaney gitti, diğer münafık Hamaney geldi. İran'ı yöneten zihniyet, Ehl-i Sünnet Müslüman düşmanlığının devam etmesini istiyor. paramparça olsun İran, paramparça olsun İsrail.
