ABD ordusu açıkladı: İran’da bin 700’den fazla hedef vuruldu!

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik yürütülen hava operasyonlarında stratejik öneme sahip bin 700’den fazla noktanın imha edildiğini duyurdu. Operasyonda özellikle İran'ın İHA üretim tesisleri ve fırlatma platformları hedef alındı.

ABD ordusu, İsrail ile ortaklaşa yürüttüğü "Destansı Öfke Operasyonu"na ilişkin güncel verileri kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, İran rejimine ait öldürücü insansız hava araçlarının (İHA) artık "tolere edilebilir bir risk" olmaktan çıktığı vurgulanarak, bin 700'den fazla hedefin yüksek hassasiyetli mühimmatlarla vurulduğu belirtildi. CENTCOM, operasyon sırasında İran’a ait İHA’ların henüz yerdeyken ve fırlatma rampalarındayken imha edildiği anlara dair görüntüleri de paylaştı.

"İHA TEHDİDİNE TAVİZ YOK"

Açıklamada, İran'ın İHA kapasitesinin yıllardır Orta Doğu'da istikrarsızlığa yol açtığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"İran rejiminin insansız hava araçları bölgesel güvenliği tehdit ediyordu. Bu saldırılarla rejimin saldırı kapasitesine devasa bir darbe indirilmiştir. Bin 700’den fazla nokta artık kullanılamaz durumdadır."

SİVİL KAYIPLAR VE BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Operasyonun bilançosu sadece askeri hedeflerle sınırlı kalmadı. Gelen son bilgilere göre, İran genelindeki 131 ilçede devam eden bombardımanlarda şu ana kadar en az 555 kişi hayatını kaybetti, 747 kişi ise yaralandı. Tahran'daki Gandi Hastanesi ve Radyo-Televizyon Kurumu gibi stratejik binaların da saldırılardan hasar aldığı bildiriliyor. İran tarafı ise son 48 saatte ABD ve İsrail hedeflerine 700 İHA ve yüzlerce füzeyle misilleme yaptıklarını iddia ediyor.

