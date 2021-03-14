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Teknoloji Xiaomi Mi 11 Pro Türkiye’ye ne zaman gelecek?
Teknoloji

Xiaomi Mi 11 Pro Türkiye’ye ne zaman gelecek?

Xiaomi'nin en iddialı telefonlarından birisi olan Mi 11 Pro'nun Türkiye pazarına giriş tarihi merak ediliyor. Çin’in teknolojisi Xiaomi’nin hazırladığı Mi 11 Pro için bazı detaylar araştırılıyor. Xiaomi Mi 11 Pro’nun Türkiye pazarına gireceği tarihe ilişkin yeni bir gelişme olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, Xiaomi Mi 11 Pro Türkiye’ye ne zaman gelecek? Xiaomi Mi 11 Pro’nun çıkış tarihi belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2021-03-14 11:42:00 -
Xiaomi Mi 11 Pro Türkiye’ye ne zaman gelecek?

Xiaomi Mi 11 Pro’nun Türkiye pazarına giriş yapacağı tarih merakla bekleniyor. Söz konusu telefonun Çin’de satışına başlandı. Cihaz için Avrupa ülkelerinden de sipariş verilebilmekte. Peki, Xiaomi Mi 11 Pro Türkiye’ye ne zaman gelecek? Xiaomi Mi 11 Pro’nun çıkış tarihi belli oldu mu?

Xiaomi Mi 11 Pro’nun çıkış tarihi belli oldu mu?

Çinli teknoloji devi olan Xiaomi’nin piyasaya sürmeye hazırlandığı Mi 11 Pro için haberler gelmeye devam ediyor. Söz konusu telefonun geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan kılıfı sayesinde tasarımı hakkında ciddi bilgi sahibi olunmuştu. Cihaz için bir diğer sızıntı bilgiye göre mart ayı içerisinde satışa çıkacağı yönünde oldu.

Weibo’da Akıllı telefonlara ilişkin ciddi sızıntılar ortaya çıkıyor. Xiaomi Mi 11 Pro ve serinin diğer modeli Mi 11 Ultra modelinin mart ayı içerisinde satışa çıkacağına ilişkin bir paylaşım geldi. Geçtiğimiz ay Mi 11 modelinin de piyasaya sürüldüğü düşünüldüğünde, ortaya çıkan bu sızıntının doğru olması yüksel ihtimal.

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