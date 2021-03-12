  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji “Xiaomi” akıllı telefonlar nisanda satışa sunulacak
Teknoloji

“Xiaomi” akıllı telefonlar nisanda satışa sunulacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin Türkiye’deki fabrikasını ziyaretinde, “Önümüzdeki aydan itibaren bu fabrikada üretilen telefonlar, Türkiye’de satılmaya başlayacak” ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 04:47:00 -
“Xiaomi” akıllı telefonlar nisanda satışa sunulacak

Xiaomi’nin akıllı telefon üretimi için test çalışmalarının devam ettiği üretim tesisini ziyaret eden Varank’a incelemelerinde Xiaomi Orta Doğu Genel Müdürü Ronnie Wang, Xiaomi Türkiye Müdürü Usher Liu, Salcomp Türkiye Müdürü David Chang, Salcomp Operasyon Yöneticisi George Deng ile Kontrolmatik CEO’su Sami Aslanhan eşlik etti.

Yılda  milyon telefon üretecek

Fabrikadaki incelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Varank, global firmaların Türkiye’ye gelerek CKD’den itibaren artık üretim yapmaya başlayacaklarını vurguladı. Varank, şunları kaydetti: “Burada Xiaomi telefonlarının üretim testleri yapılmaya başlandı. Önümüzdeki aydan itibaren bu fabrikada üretilen telefonlar Türkiye’de satılmaya başlayacak. Bu senenin sonuna kadar da firma, CKD yatırımlarını tamamlamayı düşünüyor. Bu tesislerde yıllık 5 milyon telefon üretme kapasitesine ulaşılacak. Tabii ki global teknoloji firmalarının Türkiye’ye yatırım yapmasından, Türkiye’ye ilgi göstermesinden oldukça memnunuz. Tabii ki onlara şu tavsiyede bulunuyoruz; Türkiye’ye geldiğinizde lütfen yerli tedarikçilerle de görüşmelerinizi yapın. Kendi tedarik zincirlerinize Türkiye’deki yerleşik tedarikçileri de katmaya çalışın ve elbette Türkiye’den ihracatı da hedefleyin.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa'dan Türkiye'ye küstah çağrı: Askerlerinizi çekin
Dünya

Avrupa'dan Türkiye'ye küstah çağrı: Askerlerinizi çekin

Avrupa Parlamentosu, Suriye'de iç savaşın başlamasının 10. yılında "Suriye çatışması-Ayaklanmanın ardından geçen 10 yıl" başlıklı karar tasa..
Netflix ahlaksız dizi 'Friends' ile gençleri hedef almayı amaçlıyor!
Gündem

Netflix ahlaksız dizi 'Friends' ile gençleri hedef almayı amaçlıyor!

ABD merkezli dijital medya platformu Netflix, 3 kız 3 erkeğin birlikte yaşadığı 'ahlaksız' hayatı özendiren ve gençleri aileden uzaklaştırm..
Dünya devi bankadan dolar tahmini! İyice uçtular
Ekonomi

Dünya devi bankadan dolar tahmini! İyice uçtular

Morgan Stanley ekonomistleri, önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'ndan yüklemeli bir faiz artırımı beklediklerini ancak artırım gelse dahi dol..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay