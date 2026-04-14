Xi Jinping’den ABD’ye ültimatom! “1,4 milyardan fazla Çinlinin dövdüğü çelik bir duvarla çarpışır”

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ABD Deniz Ablukası hakkındaki mesajı, bir anda iki süper güç arasındaki gerilimi tırmandırdı.

“HİÇBİR GÜCÜN BİZİ ZORBALIKLA BOYUNDURUK ALTINA ALMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Halka hitap eden Çin Lideri Jinping Hürmüz Boğazı’nı ablukaya alan ABD’ye; “Biz Çinliler, adaleti savunan ve güç tehditlerinden korkmayan bir milletiz. Güçlü bir gurur ve özgüven duygusuna sahibiz. Hiçbir başka ülkenin halkını asla zorbalıkla, baskıyla veya boyunduruk altına almadık ve asla almayacağız. Aynı şekilde, hiçbir yabancı gücün bizi zorbalıkla, baskıyla veya boyunduruk altına almasına da asla izin vermeyeceğiz. Bunu denemeye kalkan herkes, 1,4 milyardan fazla Çinlinin dövdüğü çelik bir duvarla çarpışır durumda kendini bulacaktır” ifadeleriyle ABD’ye sert göndermede bulundu.