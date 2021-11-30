  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Xavi ve Emery birbirine girdi!
Spor

Xavi ve Emery birbirine girdi!

Barcelona'nın hocası Xavi ve Villarreal'in hocası Emery arasında kavga çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 14:25:00 -
Xavi ve Emery birbirine girdi!

Barcelona'nın Villarreal'i 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada hocaların kavgası gündeme damga vurdu.

Maçın bitiş düdüğüyle Xavi, Emery'nin yanına gidip elini sıkmak istedi. Ancak Emery, Xavi'yi geri çevirdi. İkili arasında tartışma çıktı, olay koridorlara taşındı.

Gerilimin büyümesiyle koridora polis girdi. Futbolcular Xavi ve Emery'yi sakinleştirdi. Xavi ve Emery'nin kavgası gündeme damgasını vurdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Okuldan dönerken köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk yoğun bakıma alındı!
Gündem

Okuldan dönerken köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk yoğun bakıma alındı!

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde okuldan eve döndüğü sırada köpeklerin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Enes Koca yoğun bakıma alındı. Küçük ç..
Bu fotoğrafı çektirip ortadan kayboldu!
Siyaset

Bu fotoğrafı çektirip ortadan kayboldu!

820 gündür Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan Zekiye Bozdağ, kardeşi Süleyman Çetinkaya'nın HDP Milletvekili Garo Paylan'la fotoğraf çektirdik..
İstanbul'un fırtına ile imtihanı! İşte geride kalan günün bilançosu
Gündem

İstanbul'un fırtına ile imtihanı! İşte geride kalan günün bilançosu

İstanbul'da yaşanan şiddetli fırtına gün boyu devam etti. Rüzgarın saatteki hızı 130 km'ye kadar çıkarken, yaşanan kazalar amatör kameralarc..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay