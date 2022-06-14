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Spor Xavi, Pique'yi Barcelona'da istemiyor iddiası!
Spor

Xavi, Pique'yi Barcelona'da istemiyor iddiası!

Xavi'nin, 35 yaşındaki oyuncuya, "Artık seni kadroda düşünmüyorum" dediği öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 10:22:00 - 2022-06-14 10:27:38
Xavi, Pique'yi Barcelona'da istemiyor iddiası!

La Liga devinin Gerard Pique ile yola devam etmek istemediği iddia edildi. Mundo Deportivo, teknik direktörü Xavi'nin yıllarca beraber oynadığı takım kaptanı Gerard Pique ile yola devam etmek istemediğini yazdı. Haberde, Xavi'nin, 35 yaşındaki oyuncuya, "Artık seni kadroda düşünmüyorum" dediği öne sürüldü. Başarılı hocanın bu kararı alma nedenleri ise; yüksek maaşı, sık sakatlanışı ve özel hayatında yaşadığı sorunlar olarak sıralandı.

PIQUE, BARCELONA FORMASINI 606 MAÇTA GİYDİ

2008 yılından beri Barcelona forması giyen 35 yaşındaki Gerard Pique, 606 maçta görev yaptı. Tecrübeli futbolcu bu maçlarda savunmadaki başarılı performansının yanı sıra 53 gol, 10 asistlik katkı sağladı.

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