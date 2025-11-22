  • İSTANBUL
X, Kullanıcı Profillerinde Yeni Dönemi Başlattı: Artık Hangi Ülkede Olduğunuz Görünüyor
Teknoloji

X, Kullanıcı Profillerinde Yeni Dönemi Başlattı: Artık Hangi Ülkede Olduğunuz Görünüyor

X, Kullanıcı Profillerinde Yeni Dönemi Başlattı: Artık Hangi Ülkede Olduğunuz Görünüyor

Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), kullanıcıların hangi ülkede bulunduğunu gösteren yeni bir özelliği kademeli olarak kullanıma sundu. Şirket, bu uygulamanın temel amacının yabancı müdahale, propaganda ve yanlış bilgiyle mücadeleye yardımcı olmak olduğunu savunuyor. Gizlilik endişeleri nedeniyle kullanıcılara kıta veya bölge gösterme seçeneği de tanındı.

X platformu, kullanıcı hesaplarına yönelik şeffaflığı artırmak amacıyla önemli bir yeniliği devreye soktu.

21 Kasım 2025 itibarıyla sınırlı sayıda kullanıcıda aktif olan bu özellik sayesinde, bir hesabın profil kısmında "Twitter’a katılma tarihi" bölümü seçilerek o kişinin bulunduğu ülke bilgisi görülebiliyor.

 

MANİPÜLASYONLA MÜCADELE İDDİASI

X'in ürün direktörü Nikita Bier, daha önce yaptığı açıklamada, platformdaki içeriklerin doğrulanabilir olması gerektiğini vurgulamıştı.

Bier, "X’te içerik okuyan herkes, bilginin doğruluğunu kontrol edebilmelidir. Bu, dünyada olup biten önemli konuları anlamak için kritik" diyerek bu tür bilgilerin şeffaflaşmasının amacını özetledi.

Özellikten yana olanlar, ülke bilgisinin sahte hesapların, manipülasyon ve propaganda kaynaklarının tespitini kolaylaştıracağını düşünüyor.

 

PROFİLDE GÖRÜNTÜLENEN YENİ BİLGİLER

Yeni güncelleme ile birlikte, profil sayfalarında sadece ülke bilgisi değil, hesabın oluşturulma tarihi, doğrulama durumu,

kullanıcı adının kaç kez değiştirildiği ve hangi ülkenin uygulama mağazası üzerinden bağlandığı gibi birçok detay kullanıcılara açık hale geliyor.

 

GİZLİLİK TARTIŞMALARI VE ESNEKLİK

Bu yeni şeffaflık uygulaması, bazı kullanıcılar tarafından gizlilik sorunları yaratabileceği gerekçesiyle eleştirildi.

Bu kaygıları dikkate alan X yönetimi, kullanıcılara tam ülke bilgisi yerine, yalnızca kıta veya bölge göstermeyi seçme imkanı da tanıdı.

 

