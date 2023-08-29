WORLDEF’ten e-ticaret dünyasında önemli adım

E-ticaret markalarına çeşitli stratejiler ve yol haritaları sunarak, birikimlerini ve ağlarını paylaşmaları için Avrupa’nın büyük e-ticaret organizasyonlarına imza atan WORLDEF, bu kez dijital dünyada öncü markalar oluşturmaya hazırlanıyor. Markaları son teknoloji ile e-ticarette büyümelerini destekleyen RollRockers’a ortak olan şirket, e-ticaretten e-ihracata sektörün her kademesinde yer alarak bünyesindeki markaların önünü açıyor.

“E-ticaret dünyasına yenilik getirecek”

Ortaklıklarına ilişkin açıklamada bulunan WORLDEF Başkanı Ömer Nart, “WORLDEF Ventures olarak global e-ticaret markaları satın alan ve iştirakimiz ShopiVerse altyapısında faaliyet gösteren RollRockers'in ortağı olduğumuzu duyurmaktan gurur duyuyoruz. Bu ortaklıkla beraber grup şirketlerimizle, etkinlikten teknolojiye ve e-ticaretten e-ihracatın ta kendisine kadar tüm sektörün orta yerinde durduğumuzu belirtmeliyim. Bu ortaklık önümüzdeki süreçte sektöre birçok yenilik getirecek” dedi.

“Yatırımlarımız devam edecek”

Türkiye'nin büyük potansiyelini ve dinamik e-ticaret pazarını en iyi şekilde gördüklerinin altını çizen Ömer Nart, “Bu nedenle bu pazara yönelik yatırımlarımızı artırarak devam ettiriyoruz. Sadece mevcut durum değil, aynı zamanda gelişen büyüme fırsatlarını da göz önünde bulundurarak, daha iyi hizmet verebilmek ve pazarda katkı sağlamak için çabalıyoruz. Amacımız, e-ticaretin her kademesinde yer alarak Türk şirketlerini hem yerel hem de globalde en üst düzeye çıkarmaktır. Bu süreçte, teknolojinin de gücünü kullanarak, sektörün standartlarını yükseltmeye ve daha ileri seviyelere taşımaya odaklanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Büyük bir başarı hikayesine dönüşecek”

RollRockers CEO’su Vural Çavuşoğlu ise şunları söyledi: “RollRockers, 2019 yılında kurmuş olduğumuz ve ilk kez halı kategorisinde üretim yaparak başladığımız bir hikaye. Bugün WORLDEF ortaklığımızla birlikte elde ettiğimiz fonları, yeni marka alımı ve marka geliştirme süreçlerine odaklayarak, büyümemizi hızlandırmayı amaçlıyoruz. Özellikle çalıştığımız markaları global, rekabet gücü yüksek, farklılaşmaya açık ve sürdürülebilir büyüme odaklı olarak etkin tedarik zinciri sistemi oluşturabileceğimiz şekilde alıp, çok kanallı olarak planlıyoruz. Markalarımız e-ticaret tarafında büyüyor ve buna paralel hacim artıyor. Bu da aynı zamanda B2B birçok iş fırsatı üretiyor. İş modelimizin birincil önceliğinin D2C büyüme, ardından ise B2B iş ortaklıkları ile markayı daha bilinir ve değerli kılmak olduğunu belirtmeliyim. Bu ortaklığın büyük bir başarı hikayesine dönüşeceğine, markalara, girişimcilere, e-ticaret KOBİ’lerine daha hızlı erişim sağlayacağımıza ve bu yönüyle ekosistemin gelişmesine birlikte katkı yapacağımıza inanıyorum.”

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