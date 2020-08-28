World Wide Web, Türkçesi ile “Dünya Çapında Ağ ” anlamına gelen kısaltması www olan terimdir. İnternet üzerinde yayınlanan birbirleriyle bağlantılı hiper-metin dokümanlarından oluşan bir bilgi sistemi olan World Wide Web 12 Mart 1989'da hayatımıza girdi.

World Wide Web nedir?

WWW, World Wide Web'dir ve Web olarak da bilinir. Belgeler, içerikler ve videolar gibi çok çeşitli bilgiler için alan sağlar. Bu URL'ler veya içeriğin benzersiz adresleri WWW sunucusunda saklanır. Web tarayıcısı, bilgiye erişmek veya bilgi talep etmek için kullanılan bir yazılımdır.

World Wide Web’nin işlevi nedir?

Yaygın olarak Web olarak bilinen World Wide Web (WWW), belgelerin ve diğer web kaynaklarının https://example.com/ gibi URL'ler tarafından tanımlandığı ve birbiriyle bağlantılı olabilen bir bilgi sistemidir. Web kaynakları, HTTP aracılığıyla aktarılır ve kullanıcılar tarafından web tarayıcısı adı verilen bir yazılım uygulamasıyla erişilebilir ve web sunucusu adı verilen bir yazılım uygulaması tarafından yayınlanır. World Wide Web, 20 yıldan fazla bir süredir Web'de önceden var olan ve Web teknolojilerinin üzerine inşa edildiği İnternet ile aynı şey değildir.

İnternet ile World Wide Web’nin (WWW) arasındaki fark nedir?

Resmi olarak World Wide Web (www) olarak da anılan ağ, İnternet üzerinden erişilebilen bilgi koleksiyonu iken internet, küresel bir ağ ağıdır. Bu farklılığa bakmanın başka bir yolu da küresel ağ bu altyapının üzerinde hizmet sunarken, internet altyapıdır.

World Wide Web nasıl ortaya çıktı?

İngiliz mühendis ve bilgisayar bilimcisi Sir Timothy John Berners-Lee, 1989'da World Wide Web'i icat etti. İlk web tarayıcısını 1990'da İsviçre, Cenevre yakınlarındaki CERN'de çalışırken yazdı. Tarayıcı, Ocak 1991'de başlayarak diğer araştırma kurumlarına ve ardından Ağustos 1991'de halka, CERN dışındaki piyasaya sürüldü. World Wide Web, Bilgi Çağının gelişiminin merkezinde yer aldı ve bugün milyarlarca insanın İnternet üzerinden etkileşim sağlamasında rol oynuyor.

HTML sözdizimi, kullanıcıların diğer web kaynaklarına gitmesine izin veren URL'lere sahip gömülü köprüleri görüntüler. Metne ek olarak web sayfaları, multimedya içeriğinin sayfalarını veya akışlarını işlemek için kullanıcının web tarayıcısında görüntülenen veya dahili olarak yürütülen görüntülere, videolara, sese ve yazılım bileşenlerine referanslar içerebilir.

Web sitesi nasıl oluşur?

Ortak bir temaya ve genellikle ortak bir alan adına sahip birden çok web kaynağı bir web sitesi oluşturur. Web siteleri, bir kullanıcının bilgisayarında çalışan web tarayıcılarından İnternet üzerinden yapılan isteklere yanıt veren bir program olan web sunucusu çalıştıran bilgisayarlarda depolanır. Web sitesi içeriği bir yayıncı tarafından veya kullanıcı tarafından oluşturulan içerikten etkileşimli olarak sağlanabilir. Web siteleri bilgilendirici, eğlence, ticari ve hükümetle ilgili nedenlerle sağlanır.