Wolfteam nedir? 2018 yılında İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 16 yaşındaki bir çocuğun, başka bir çocuğu oyun için öldürmesi gündeme bomba gibi düşmüş ve yaşanan bu olay üzerine skandal Wolfteam oyunu merak kazanmıştı. WolfTeam, Softnyx tarafından FPS (First Person Shooter)modundageliştirilen bir aksiyon ve birinci şahıs nişancı video oyunudur. Oyun, fütüristik bir dünya gezegeninde gerçekleşiyor. 4 Aralık , 2007 ilk büyük güncelleme ile beta faz geride bıraktı.

Wolfteam oyunu ücretli mi?

WolfTeam oyun sisteminde, aksesuar (eski eşyalar) satın almak için kullanılan bir tür sanal para (altın ve nakit) bulunurken, oyunda biriken puanlarla "altın" kazanılırken, nakit gerçek para ile ödenir. Bu ödeme belirli bankalarda yapılır ve kullanıcı oyuncu "nakit" eşdeğeri olarak alır, bu da oyuncuda silah ve kurt veya özel karakterleri almak için güçlü bir bağımlılık yaratarak dolandırıcılık, soygun ve gerçek ekonomik kayıplara yol açar. Hırs oluşturan bu oyunlar çoğunlukla zararlı sonuçlar vermektedir.

Wolfteam oyunu nasıl oynanır?

Wolfteam oyunu İnsan ve Kurt karakterleri ile oynanıyor. Wolfteam çok oyunculu online istemci silahlı bir MMOFPS oyunudur. Oyuncular, çevrimiçi olarak dünyanın birçok bölgesinden bağlanan diğer oyuncularla karşılıklı olarak oynuyor. Ne yazık ki ergenlik dönemindeki gençlerin ilgisini çekerek Türkiye'nin en çok oynanan MMOFPS oyunu olmuştur. Oyun formatı, ilk düzenlemelerinden sonra büyük ölçüde değişti; En düşük seviyeye sahip oyuncular hafife alınır, oynarken çok yüksek kontrastlar vardır, bu oyuna yeni gelen bir oyuncunun rakiplerinin seviyesi karşısında şaşkına dönmesi mümkündür.

Wolfteam'da birçok harita ve oyun modu vardır. 2011’de oyuna "Taksim" haritası da eklenerek oyuncular Taksim haritasında savaşmaktadır. Günümüzde Wolfteam'in oyuncu sayısı 35 milyondur.