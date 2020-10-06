  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Wolfteam indir
Teknoloji

Wolfteam indir

Wolfteam oyna | İnternetten onlarca tür video oyununa ulaşabilirsiniz. Oyunlar genellikle yaş gruplarına göre farklılık gösteriyor. Yaş ve kategorilere göre hazırlanan oyunların en zorluları ise yetişkinlere uygun olanlar. Görevlerin zor olduğu oyunlar çoklu oyuncularla online olarak oynanıyor. Ülkemizde en çok oynanan oyunlar arasında Wolfteam yer alıyor. Peki, Wolfteam ücretsiz nasıl indirilir?

Yeniakit Publisher
2020-10-06 13:54:00 -
Wolfteam indir

Wolfteam yükle | Video oyunları kategorilerine ve yaş gruplarına göre farklılık gösteriyor. Wolfteam video oyunu kurt adamlar ve insanlar arasındadaki mücadelenin konu alındığı bir oyun. Çok oyunculu bu oyun çevrimiçi olarak oynanıyor. Peki, Wolfteam nereden oynanır?

Wolfteam giriş

Wolfteam oyununu internetten oynayabilirsiniz. Pek çok oyun sitesinde Wolfteam oyununu oynayabilirsiniz. Söz konusu internet sitelerinde oyun oynamak için üyelik şartı aranabiliyor. Oyun sitelerine üye olduktan sonra ücretli ve ücretsiz oyunlardan oynayabilirsiniz.

Wolfteam indir

Wolfteam nasıl indirilir | Wolfteam oyununu bilgisayara indirim online olarak oynayabilirsiniz. Belirttiğimiz gibi bu oyun çok oyunculu olarak oynanıyor. Bu sebeple oyunu bilgisayara indirdikten sonra internete bağlı olarak oynamanız gerekiyor. Wolfteam oyununu; oyun ve program yükleme sitelerinde bulup indirebilirsiniz. Oyun indireceğiniz sitenini güvenli olup olmadığını kullanıcı yorumlarına göz atarak öğrenebilirsiniz.

Wolfteam kaç GB

Wolfteam oyununu bilgisayarınıza yükleyecekseniz; cihazınınız bazı özellikle sahip olması gerekiyor. Wolfteam için sisteminizin en az şunları karşılıyor olması gerekiyor:

İşletim Sistemi: Windows XP SP3 – Vista SP2 – Win 7 ve üzeri

İşlemci: Pentium 4 (2.2 GHz)

RAM: 2 GB

Ekran kartı: 512 GeForce 6800 veya üstü

Gereken disk Alanı: 2 GB

Direct X: 9.0c

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ukrayna'dan Türkiye'ye flaş teklif! 'Ankara'ya bildirdik' diyerek duyurdular
Dünya

Ukrayna'dan Türkiye'ye flaş teklif! 'Ankara'ya bildirdik' diyerek duyurdular

Türkiye'nin 2020 yılı itibariyle 107 İHA teslim ettiği Ukrayna, 48 adet Baykar Savunma ürünü Bayraktar TB2 SİHA için Ankara'ya teklifte bulu..
Aliyev müjdeyi duyurdu: İşgalden kurtarıldı
Aktüel

Aliyev müjdeyi duyurdu: İşgalden kurtarıldı

Kahraman Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda Cebrail ilinin 3 köyünde ve bazı stratejik te..
Şii alimden İran'a Ermenistan tepkisi! İran'ın sinsi planını anlattı
Dünya

Şii alimden İran'a Ermenistan tepkisi! İran'ın sinsi planını anlattı

Lübnan'daki Şii alimlerden ve Hizbullah örgütünün ilk genel sekreteri Şeyh Subhi Tufeyli, İran'ın Ermenistan'ı desteklemesine tepki gösterdi..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay