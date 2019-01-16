Windows 7 kullananlara kötü haber! Microsoft 2020'de son verecek

Eski bir Windows versiyonu ile çalışan bir PC görmek çok da yabancı olunacak bir durum değil. Söz konusu Windows 7 olduğunda bireyler olsun, kurumlar olsun, kolay kolay işletim sistemini değiştirmek istemiyorlar.

The Next Web‘in haberine göre, artık bir şeyleri değiştirmenin zamanı gelmiş olabilir. Çünkü bir yıl sonra (14 Ocak 2020) Win7’nin fişi, Microsoft tarafından tamamen çekilecek.

Windows 7 desteği, 1 yıl sonra son bulacak

Windows 7 gerçekten de Microsoft için çok büyük bir başarıydı. Hepimizin alıştığı iyi Windows / kötü Windows çemberinden sonra W7 büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı başarmıştı. Ardından gelen Windows 8 limitli bir kullanım alanına sahip oldu ve Windows 10 şirket için çok büyük geliştirmeleri beraberinde getirdi.

Windows 10 bu başarılı grafiği sayesinde Ocak ayının hemen başında W7’yi geçti ve en çok kullanılan Windows sürümü oldu. Yine de Windows 7’nin dünyadaki bilgisayarların yüzde 42.8‘inde yüklü olduğunu düşündüğümüzde, desteğin kesilecek olması önemli bir dönüm noktası.

Microsoft ise bu tarih gelmeden önce kullanıcıların yeni Windows versiyonlarına geçmesi noktasında belli teşvikler uyguluyor. Peki, siz hangi işletim sistemini kullanıyorsunuz? Cevabınızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın.