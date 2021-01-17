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Teknoloji Windows 10'u çökerten tehlike
Teknoloji

Windows 10'u çökerten tehlike

Windows 10 cihazınızı sadece saniyeler içerisinde çökertebilecek ve NTFS diskleri tamamen bozabilecek tehlikeli bir açık keşfedildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 23:54:00 -
Windows 10'u çökerten tehlike

Güvenlik araştırmacısı Jonas Lykkegaard, geçen hafta önemli bir güvenlik açığına atıfta bulunmuş ve daha önce de, geçen yıl iki kez daha bu soruna dikkat çekmişti. Buna rağmen, Windows 10'da bulunan NTFS güvenlik açığı hala çözülmemiş durumda. Masum gibi görünen bir kısayol Windows 10 bilgisayarınıza zarar verebiliyor.

Bir klasördeki $i30 NTFS özniteliğine belirli bir yolla erişmeye çalışmayı içeren güvenlik açığını tetiklemenin çeşitli yolları bulunuyor. Bunlardan bir tanesi, simge konumu C:\:$i30:$bitmap olarak ayarlanmış bir kısayol oluşturulması. Bleeping Computer'ın bulguları, kullanıcılar söz konusu dosyaya tıklamasa bile kısayolun güvenlik açığını tetiklediğini buldu. Windows Gezgini'nin arka planda simge yoluna erişme girişimleri NTFS sabit sürücüsünü bozmak için yeterli olabiliyor.

'$İ30' dizesine erişmenin NTFS sürücüsünü neden bozduğu bilinmiyor ve Lykkegaard, bu problemi anlamaya yardımcı olacak kayıt defteri anahtarının çalışmadığını keşfetti. $İ30 dizesine erişildikten sonra, Windows 10 kullanıcıları bir hata mesajı alıyor ve cihazlarını yeniden başlatıp bozuk sürücüyü onarmalarını isteyen bir istek görüntüleniyor.

NTFS probleminin bir süredir bilinmesine rağmen, Microsoft'un ne zaman bir düzeltme sağlayacağına dair hiçbir bilgi vermediği belirtiliyor. Bir şirket sözcüsü, rapor edilen güvenlik sorunlarını araştırma konusundaki kararlılığını dile getirmekle yetindi.

 

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