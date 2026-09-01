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İdlib'de bombalı araç dehşeti: 5 ölü, 7 yaralı!

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IHA Giriş Tarihi:

İdlib'de bombalı araç dehşeti: 5 ölü, 7 yaralı!

Suriye’nin İdlib kırsalında bomba yüklü aracın patlaması can kaybına yol açtı. Patlamada 5 kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralandı.

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Foto - İdlib'de bombalı araç dehşeti: 5 ölü, 7 yaralı!

Suriye'nin İdlip kırsalında patlama meydana geldi. İdlib Sağlık Müdürlüğü'nden elde edilen bilgilere göre; bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

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Foto - İdlib'de bombalı araç dehşeti: 5 ölü, 7 yaralı!

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Foto - İdlib'de bombalı araç dehşeti: 5 ölü, 7 yaralı!

Patlama nedeniyle bölgede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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Foto - İdlib'de bombalı araç dehşeti: 5 ölü, 7 yaralı!

İhbar üzerine bölgeye Suriye Sivil Savunma ekipleri (Beyaz Baretliler), Kızılay ve sağlık ekipleri sevk edilirken, bölgede güvenlik önlemi alan ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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