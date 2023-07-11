WhatsApp'ten QR kod hamlesi

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcısı ile en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özellikleri ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak şirketin, WhatsApp Web‘e daha kolay bağlanabilmeyi mümkün kılacak yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

WhatsApp Web için Telefon Numarası ile Giriş Yapma özelliği geliyor!

Bilindiği üzere tarayıcı üzerinden WhatsApp kullanabilmek için şu anda tek yöntem, telefondan QR kod okutarak hesaba giriş yapmak. Fakat WhatsApp’ın yeni güncellemesinde görülen bir özellik, başka bir yöntem daha geldiğini gözler önüne seriyor.

Yeşil Robot’un haberine göre WhatsApp, telefon numarası ve bir şifre ile Web servisine giriş yapma özelliğini test ediyor. Şimdilik Android‘deki beta kullanıcıları tarafından kullanılabilen bu özellik, QR kod kullanımını ortadan kaldırıyor.

Aktarılanlara göre kullanıcılar, WhatsApp Web üzerinden “Telefon Numarasıyla Bağlan” seçeneğine tıklayarak bu özelliği kullanabilirler. Gösterilen kod telefon üzerinden girildiğinde, web üzerinden erişim sağlanacak. Böylelikle QR kodsuz şekilde, sadece bir telefon numarası ile giriş yapmak mümkün olacak.

WhatsApp’ın Telefon Numarasıyla Bağlanma özelliğini kullanabilmek için beta kullanıcısı olmanız gerekiyor. Yeniliğin herkese ne zaman sunulacağı ise şimdilik bilinmiyor. Tahminler, önümüzdeki haftaları işaret ediyor.

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WhatsApp Telefon Numarası ile Bağlan özelliği nasıl kullanılır?

Adım 1: WhatsApp Web’i açın.

Adım 2: “Telefon numarasıyla bağlantı kur” seçeneğine tıklayın.

Adım 3: WhatsApp hesabınızla ilişkili telefon numaranızı girin.

Adım 4: Telefonunzdan WhatsApp uygulamasını açın.

Adım 5: Sağ üstteki Seçenekler (üç nokta) ikonuna tıkladıktan sonra Bağlı cihazlar’a giriş yapın.

Adım 6: Cihaz Bağla butonuna tıklayın.

Adım 7: Aşağıdaki “Telefon numarası kullanarak bağlayın” seçeneğine tıklayın.

Adım 8: Web’de gösterilen kodu metin alanına yazın.

Adım 9: İşte bu kadar!