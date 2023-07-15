WhatsApp'tan yeni özellik

WhatsApp'ın hem iOS hem de Android platformlarındaki avatarlarını otomatik olarak oluşturmalarına olanak tanıyan özelliği test ettiği belirtildi.

Daha fazla canlılık katmaya hazırlanıyor

WhatsApp, canlı avatarlarla iletişim deneyimini geliştirmeyi, çıkartmalara daha fazla canlılık ve kişilik katmayı hedeflediği aktarıldı.

Güncellemenin tam çıkış tarihi henüz duyurulmamış olsa da, hareketli avatarların şu anda işlevsel ve stabil bir şekilde beta kullanıcıları tarafından test edildiği belirtildi.