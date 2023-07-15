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Teknoloji WhatsApp'tan yeni özellik
Teknoloji

WhatsApp'tan yeni özellik

Yeniakit Publisher
2023-07-15 20:26:00 -
WhatsApp'tan yeni özellik

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yaklaşan güncellemesiyle beraber yeni özellikler getirecek.

WhatsApp'ın hem iOS hem de Android platformlarındaki avatarlarını otomatik olarak oluşturmalarına olanak tanıyan özelliği test ettiği belirtildi.

Daha fazla canlılık katmaya hazırlanıyor

WhatsApp, canlı avatarlarla iletişim deneyimini geliştirmeyi, çıkartmalara daha fazla canlılık ve kişilik katmayı hedeflediği aktarıldı.

Güncellemenin tam çıkış tarihi henüz duyurulmamış olsa da, hareketli avatarların şu anda işlevsel ve stabil bir şekilde beta kullanıcıları tarafından test edildiği belirtildi.

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WhatsApp İhbar Hattı

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