WhatsApp'tan yeni özellik

Chip dergisinin haberine göre WhatsApp beta for Android 2.22.16.3 sürümü ile birlikte durum güncellemesinde sesli mesaj seçeneği de bulunuyor. Yani kullanıcılar fotoğraf ve videolara ek olarak sesli notlar da paylaşabilecekler.

WhatsApp'ın 2.22.16.3 No.'lu Android beta versiyonunda tespit edilen özelliğin iOS'a da gelip gelmeyeceğine dair henüz bir bilgi yok. WABetaInfo'nun yayınladığı ekran görüntülerine göre durum sekmesinin altına bir mikrofon ikonu yerleştirildi. Bu ikona tıklayan kullanıcılar çabucak sesli notlar kaydedip bunları durum güncellemesi olarak yayınlayabilecek.

Bu sesli notları sadece gizlilik özelliklerinden onay verdiğiniz WhatsApp kullanıcıları dinleyebilecek. Bu sesli durum mesajları uçtan uca şifrelenmiş olacak.

Halen test edilen özelliğin ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı ise henüz bilinmiyor.