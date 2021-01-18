WhatsApp'tan Telegram hamlesi! Harekete geçtiler

WhatsApp, güvenlik güncellemesinin ardından gelen tepkiler üzerine, uygulamayı terk etmeye başlayan kullanıcıları elinde tutmaya çalışıyor.

Signal ve Telegram gibi alternatif uygulamalara yönelen kullanıcıları ikna etmek için WhatsApp birçok adım attı.

İlk olarak, yeni gizlilik politikasını savunan WhatsApp, uygulamanın güvenli olduğunu savundu. Daha sonra ise söz konusu güncellemenin 3 ay ertelendiği açıklandı.

Sosyal medya hesapları üzerinden birçok açıklama yapan WhatsApp, uygulamanın hikaye kısmından da kullanıcıları "uygulamanın güvenli olduğuna" ikna etmeye çalışıyor.

Bunun yanı sıra, özellikle WhatsApp ve Facebook için büyük bir pazar olan Hindistan'da da kullanıcıları elinde tutmak isteyen WhatsApp, Telegram'a karşı birçok internet sitesine ve gazeteye tam sayfa reklam verdi.

WhatsApp mevcut haliyle güvenilir mi?

Haklarında artan güvenlik endişelerine cevap amacıyla WhatsApp, daha önceden de bazı açıklamalar yayınladı.

Twitter hesabı üzerinden paylaşılan kısa bir süre önce yayınlanan mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Bazı söylentilere yanıt vermek ve uçtan uca şifreleme ile özel mesajlarınızı korumaya devam edeceğimizi yüzde yüz ortaya koymak istiyoruz."

Mesajla beraber paylaşılan grafikte WhatsApp ve Facebook'un özel mesajları ve çağrıları göremeyeceği, mesaj ve çağrı log'larını saklamadığı, konumları göremediği, rehberi görüntüleyemediği belirtildi. Ayrıca kaybolan mesajların varlığına ve grupların da özel kalacağına vurgu yapıldı.

Ancak kullanıcılar, WhatsApp'ın 'güvencelerinden' tatmin olmadı. Kullanıcı bilgilerinin üçünü taraflarla paylaşılmasına, reklam amacıyla kullanılmasına ve gizliliğin ihlaline dair endişeler giderilemedi.

Kullanıcılar, WhatsApp'ın mevcut haliyle de güvenli olmadığı görüşünde.

Güvensizliğin temel sebebi ne?

WhatsApp'a güven duyulmamasının temelinde ise, uygulamanın açık kaynak kodlu olmaması ve Facebook'a ait olması yatıyor.

Kullanıcılar uygulamanın kullandığı kodları göremediği gibi, uygulamanın tam olarak neler yapıyor olduğunu da bağımsız olarak öğrenmeleri hiçbir şekilde mümkün değil.

Ayrıca, uygulamanın dünyanın adı en çok gizlilik ihlali ve veri aktarımı ile anılan Facebook'a ait olması da endişeleri doruğa çıkarıyor.

Facebook hakkında 2018 yılında 'Cambridge Analytica' skandalı patlak vermişti. İngiltere merkezli veri analiz şirketi, 87 milyon Facebook kullanıcısından toplanan verileri kullanmıştı. Bu verilerle başta İngiltere ve ABD olmak üzere birçok ülkede siyasi seçimlerin manipüle edilmesi gibi uygulamalara imza atılmıştı.

Bu durum, Facebook'un WhatsApp üzerinden erişeceği bilgilerle daha büyük skandallara imza atacağı endişesini doğuruyor. Bu paralelde kullanıcılar, verilen güvencelere rağmen WhatsApp'ın güvenliğinden endişe etmeyi sürdürüyor.

WhatsApp'ın yeni gizlilik ilkeleri nedir?

Gizlilik ilkelerinde yaptığı değişiklikleri 4 Ocak'ta açıklayan WhatsApp, bunların 8 Şubat'ta yürürlüğe gireceğini ve bu tarihten itibaren ilkeleri kabul etmeyen kullanıcıların WhatsApp kullanamayacağını açıkladı.

Yeni gizlilik ilkelerinde öngörülenler ise birçok kişinin tepkisini çekecek nitelikte. İlgili değişikliklerden öne çıkan satır başları şöyle:

- WhatsApp, söz konusu bilgileri "Hizmetlerimizin yürütülmesi, sağlanması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla" topladığını ve kullandığını belirtiyor.

- Değişimler Avrupa bölgesi dışını kapsıyor. Avrupa'da yaşayanlar bundan etkilenmeyecek

- WhatsApp, kendisine sağlanan bilgileri üç ana başlıkta kategorize etmiş. Bu, kullanıcının sağladığı bilgiler, otomatik olarak toplanan bilgiler ve üçüncü tarafların sağladığı bilgiler olarak iki ana başlığa ayrılıyor.

- Kullanıcıların sağladığı bilgiler olarak hesap bilgileri, mesajlar, iletilen medyalar, teslim edilmeyen mesajlar, rehber ve diğer kişi erişimleri, durum bilgisi, işlem ve ödeme verileri, müşteri desteği ve diğer iletişimler sıralanıyor.

- Otomatik toplanan bilgiler olarak kullanım ve kayıt bilgileri, cihaz ve bağlantı bilgileri, konum bilgileri, çerezler olarak sıralanıyor.

- Üçüncü taraf bilgileri ise başka kullanıcılardan elde edilen bilgiler, kullanıcı şikayetleri, işletmeler, üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları olarak sıralanıyor.

- En önemli noktalardan biri de bu verilerin nerelerde kullanılacağına ilişkin. "Sahip olduğumuz bilgileri, yaptığınız seçimlere ve yürürlükteki yasalara tabi olmak üzere Hizmetlerimizi yürütmek, sağlamak, iyileştirmek, anlamak, özelleştirmek, desteklemek ve pazarlamak için kullanırız." ifadesine yer veren WhatsApp, bilgileri şu amaçlarla kullanacağını ifade ediyor: Hizmetler, emniyet-güvenlik ve bütünlük, hizmetler ve Facebook şirketleri hakkındaki iletişimler, kurumsal etkileşimler, yani alışveriş amacıyla.

- Toplanılan veriler Facebook şirketleriyle de paylaşılacak.

Facebook'un diğer uygulamaları dikkatlerden kaçtı

Bilindiği gibi WhatsApp, Şubat 2014’te 19 milyar dolara Facebook tarafından satın alınmıştı. Facebook bünyesinde bulunan bir diğer uygulama da Instagram.

Kullanıcıların önemli bir bölümünün WhatsApp konusundaki gizlilik endişelerinden dolayı alternatif uygulama arayışına yönelmesine rağmen, aynı şirkete ait Instagram ve Facebook'u kullanmaya devam ediyor.

Bu kapsamda uzmanlar, veri gizliliği açısından Instagram ve Facebook'un kullanılmasının da risk barındırdığı görüşünde.

Facebook, daha önce büyük veri skandallarıyla gündeme gelmiş, ancak yine de bu yönde çalışmalarına devam etmişti.

Kaynak: Mepa News Teknoloji