0553 313 94 23

WhatsApp'tan flaş karar! Bundan sonra kısıtlanacak

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da gerçekleştirilen bir etkinlikte, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın kurallarıyla ilgili güncellemeye ilişkin yapılan açıklamada, platformda yanlış bilginin yayılmasını önlemek için bir mesajın 5'ten fazla kezyönlendirilemeyeceğini duyuruldu.

21 Ocak 2019 Pazartesi 18:13
WhatsApp'tan flaş karar! Bundan sonra kısıtlanacak

Mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp, platformda yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek amacıyla tüm üyelerini tek bir mesajı 5 defaya kadar iletebilmekle sınırlandırıyor.

BBC'nin haberine göre, yaşanan linç olaylarında mesaj grupları  üzerinden yayılan yanlış bilgilerin kışkırtıcı unsur olması nedeniyle 6 ay önce  Hindistan'da başlatılan sınırlama artık dünyanın diğer yerlerinde de uygulanacak.

5'ten fazla yönlendirilemeyecek

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen bir etkinlikte  uygulamanın kurallarıyla ilgili güncellemeye ilişkin yapılan açıklamada,  platformda yanlış bilginin yayılmasını önlemek için bir mesajın 5'ten fazla kez  yönlendirilemeyeceğini duyurdu.

WhatsApp sözcüsü, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu uygulama,  WhatsApp'ın, kullanıcıların telefon rehberindeki kişilerle yapacakları özel  mesajlaşmaya odaklanmasını sağlayacak. Kullanıcılarımızın yeni deneyimlerine  ilişkin yorumlarına kulak vermeye ve zaman içinde viral içeriğin önlenmesine  yönelik yeni yöntemler aramaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şimdiye kadar kullanıcıların bir mesajı 20 kez iletebilmesine izin  veriliyordu.

Bir WhatsApp grubuna en fazla 256 kullanıcı kaydedilebiliyor. Bu  teorik olarak, tek bir kullanıcının bir mesajı, daha önce mümkün olan 5 bin 120  kişi yerine yalnızca 1 bin 280 kişiye kadar iletebileceği anlamına geliyor. Ancak  mesajı alan kişilerin bunu 5 kez paylaşmasının önüne geçecek herhangi durum söz  konusu değil.

Diğer yandan, WhatsApp tarafından uçtan uca şifreleme kullanımı, mesajlarının yalnızca gönderenleri ve alıcıları tarafından okunabileceği ve  firmanın yanlış bilgileri tespit etme yeteneğini sınırlayabileceği anlamına  geliyor.

WhatsApp'tan Hindistan'daki linç olaylarına karşı önlem

Şirket, geçen temmuz ayında, internet sitesinden yaptığı açıklamada,  kullanıcıların mesajları başka kullanıcılara ve kullanıcı gruplarına iletmesine  kısıtlama getirecek bir test uygulaması başlattığını duyurmuştu. Tüm dünyadaki  Whatsapp kullanıcıları için geçerli olacak kısıtlamanın Hindistan'da daha dar  kapsamı bulunacağı, Hint kullanıcıların aynı gün içinde başka kullanıcılara veya  kullanıcı gruplarına yönlendirebileceği mesaj sayısının 5'le sınırlanacağı  bildirilmişti.

Hint hükümeti, şirketi, bu tip kullanımlara karşı bir önlem almaması  halinde yasal müeyyidelerle karşılaşabileceği konusunda uyarmıştı.

Hindistan, 200 milyon kullanıcıyla Whatsapp'ın en büyük pazarı  konumunda. Hintli kullanıcılar diğer ülkelerdekinden daha fazla mesaj, fotoğraf  ve video paylaşıyor.

Hindistan'ın çeşitli bölgelerinde mayıs ayından itibaren sosyal  medyada yayılan çocuk kaçırma söylentileri nedeniyle en az 20 kişi linç edilmiş,  çok sayıda kişi yaralanmıştı. Ayrıca ülkede Müslüman nüfusa yönelik inanç temelli  saldırılar ve linç teşebbüsleri meydana gelmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 18:13
  1. WhatsApp
  2. WhatsApp yönlendirme
  3. flaş karar
  4. Sınırlandırma
  5. Sosyal medya
  6. yönlendirme sınırlandırması

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nehirde bulunan erkek cesedini köprüden izlediler
    1. Nehirde bulunan erkek cesedini..
    2. GÜNCELLEME - İzmir'de fabrika yangını
    3. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    4. BDDK kurucu üyesi Çevik'ten İhlas..
    5. Cezaevi firarisi Antalya'da yakalandı
    6. Terör devleti gazetecileri şehit etti
    7. İsrailli bakanlardan Suriye’deki İran..
    8. Denizli'de inşaattan hırsızlık iddiası..
    9. Çanakkale'de soğuk hava deposunda..
    10. Bilecik'te otomobil bariyerlere..
    11. Emekli vatandaş, yalnız yaşadığı evde..
    12. Diyarbakır'da kolide erkek cesedi..
    13. Çanakkale'de soğuk hava deposunda..
    14. Vazelin nedir? Vazelinin faydaları..
    15. 15 Temmuz gecesi kan donduran konuşma:..
    16. Karısını bıçaklayarak öldürdü, sonra..
    17. İngiliz futbolcu 'benden bu kadar'..
    18. İsrail geçen yıl 2 gazeteciyi şehit..
    19. Piyasalarda gün sonu
    20. SGK resmen duyurdu: 1 Şubat'tan..
    Melih Gökçek'ten flaş açıklama: Emrinde bir savcı mı var?
    Melih Gökçek'ten flaş açıklama: Emrinde bir savcı mı var?
    Telefonuna gelen mesaja "Evet' diye cevap verdi, hayatının şokunu yaşadı
    Telefonuna gelen mesaja "Evet' diye cevap verdi, hayatının şokunu yaşadı
    Gündemi sarsan iddia! "Melih Gökçek, AK Parti'den istifa edip MHP'ye katılacak"
    Gündemi sarsan iddia! "Melih Gökçek, AK Parti'den istifa edip MHP'ye katılacak"
    Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek
    Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek
    Türkiye'ye mesaj yollayıp açıkladı: ABD ve AB ülkeleri bize katılmak istiyor
    Türkiye'ye mesaj yollayıp açıkladı: ABD ve AB ülkeleri bize katılmak istiyor

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"
    Kenevir tohumu üretiminde merkez iller belli oldu
    Kenevir tohumu üretiminde merkez iller belli oldu