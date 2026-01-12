WhatsApp'tan Çocuk Güvenliği Hamlesi: Yabancılarla İletişim Nasıl Kesilecek?

Son yıllarda dijital dünyanın kontrolsüz akışı, özellikle gençler ve çocuklar için büyük bir güvenlik sorunu oluşturuyordu. Ailelerin "Çocuklarımız internette kimlerle konuşuyor?" endişelerine cevap niteliğinde bir adım atan popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, yeni ebeveyn denetimi özelliği ile bu tehlikelere karşı bir kalkan getiriyor.

Meta çatısı altındaki dev uygulama, geliştirdiği bu yeni sistem sayesinde ailelere, evlatlarının dijital etkileşimlerini daha güvenli bir çerçevede yönetme imkanı sunuyor. Amaç, çocukların kötü niyetli kişilerin hedefi olmasını engellemek ve dijital mahremiyeti korumak.

WhatsApp’ın üzerinde titizlikle çalıştığı bu yeni mekanizma, ebeveynlerin kendi ana profillerine bağlı bir ikincil hesap tesis etmesine imkan tanıyacak. Bu bağlı hesap, gençler tarafından kullanılacak ve belirli kısıtlamalarla donatılacak. Ebeveynler, bu ikincil hesap üzerinden çocuklarının gizlilik ve güvenlik ayarlarını kolayca düzenleyebilecek, böylece evlatlarının kimlerle iletişim kurabileceği kontrol altına alınmış olacak.

YABANCILARLA İLETİŞİM KESİLİYOR: İKİNCİL GÜVENLİK

Bu sistemin en kritik avantajı, varsayılan olarak mesajlaşma ve aramaları sadece rehberde kayıtlı kişilerle sınırlandırması olacak. Bu hayati önlem, çocuklarımızın tanımadıkları ve kötü niyetli olabilecek yabancılardan gelebilecek tehlikelere karşı ciddi bir bariyer çekiyor. Dijital ortamda sinsi tuzaklar kuranların önüne geçilmiş oluyor.

Ayrıca, ebeveynler hesap aktivitesiyle ilgili bazı güncellemeleri görebilecek olsa da, uygulamanın temel prensibi olan uçtan uca şifreleme sayesinde çocukların gönderdiği veya aldığı mesajların içeriği tamamen gizli kalmaya devam edecek. Yani mesajlar, 3. kişilerin eline geçemeyecek.

TELEFON NUMARASI VERME ZORUNLULUĞU BİTİYOR: KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ

WhatsApp, kişisel verilerin korunması ve mahremiyetin artırılması adına bir diğer önemli yeniliği daha kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Artık kullanıcılar, telefon numaraları yerine belirledikleri kullanıcı adları ile sohbet başlatabilecekler. Bu, özellikle hassasiyet gerektiren anlarda kişisel bilgilerin ifşa edilmesini önleyen büyük bir adımdır.

Eğer iki kullanıcı birbirini rehberine kaydetmemişse, telefon numaraları gizli tutulacak ve iletişim sadece kullanıcı adı üzerinden sağlanacak. Bu özellik sayesinde, gruplarda veya yeni tanışıklıklarda özel telefon numarasını paylaşma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Kullanıcı adları, sohbet ekranlarının üst kısmında ana tanımlayıcı olarak görev yapacak.

Hem Android hem de iOS platformları için geliştirilen bu güvenlik odaklı yeniliklerin, yine uçtan uca şifreleme güvencesi altında olacağı belirtildi. Bu önemli özelliklerin kademeli olarak bu yıl içinde tüm kullanıcıların hizmetine sunulması bekleniyor. Aileler ve dijital güvenlik uzmanları, atılan bu adımların dijital çağda daha huzurlu bir iletişim ortamı sağlayacağı görüşünde birleşiyor.