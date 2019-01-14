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WhatsApp'tan büyük skandal! 'Tüm mesajlarınız başkalarına iletiliyor'

Dünyanın en çok kullanılan online mesajlaşma uygulaması WhatsApp, skandal bir hatayla gündeme geldi. İddiaya göre telefon numarasını değiştiren kişiye ait WhatsApp sohbeti geçmişi, numaranın yeni sahibinin WhatsApp hesabına iletiliyor.

14 Ocak 2019 Pazartesi 16:34
WhatsApp'tan büyük skandal! 'Tüm mesajlarınız başkalarına iletiliyor'

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'taki bir hata nedeniyle kişilerin mesajlarının başka kişilere gittiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp, platformdaki bir hata ile gündemde.

Mesajlarınız başka kişilere gidebilir

Henüz iddia boyutunda olan hata bir Amazon çalışanının paylaşımı ile gündeme geldi.

Amazon çalışanı olan Abby Fuller tarafından ortaya atılan iddiaya göre telefon numarasını değiştiren kişiye ait WhatsApp sohbeti geçmişi, numaranın yeni sahibinin WhatsApp hesabına iletiliyor.

Başka bir deyişle söz konusu hata nedeniyle numaranın yeni sahibi eski sahibine ait geçmiş özel mesajlarını görüntüleyebiliyor.

Fuller, telefonunun ya da SIM kartının ikinci el olmadığı konusunda net konuşuyor. Sorunun kaç kişiyi etkilediği konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Konuyla ilgili Facebook'un bünyesinde bulunan WhatsApp'tan henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 16:34
  1. WhastApp
  2. WhatsApp güvenlik açığı
  3. mesaj güvenliği
  4. WhatsApp skandal
  5. Kişisel mesajlar
  6. veri gizliliği
  7. Sosyal medya

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