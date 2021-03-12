WhatsApp'tan bir adım daha! Telegram'dan sonra...

Yeni özellikleri hızlı bir şekilde kullanıcıları ile buluşturan WhatsApp, şimdi de sesli mesajlar için düğmeye basmış durumda. Peki, bu yeni özelik nasıl çalışacak?

Raporlara göre; WhatsApp nihayet sesli mesajları gerçek zamandan daha hızlı veya daha yavaş oynatma özelliğini ekleyecek.

Telegram'dan sonra geldi

Bu özelliğin, Telegram ve diğer uygulamalardan sonra WhatsApp'a geç de olsa gelmesi oldukça sevindirici.

Sesli mesajları çok yakında yayınlanacak güncelleme ile dilerseniz normal hızda dilerseniz x1.5 hızda dilerseniz de x2 hızda dinleyebileceksiniz. Android ve iPhone sahiplerine sunulacak olan bu özelliğin henüz ne zaman geleceği belli değil. Tahminlere göre Mayıs ayı gelmeden bu özellik kullanıma sunulacak. Neden mi Mayıs? Çünkü Mayıs ayında WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi yine gündeme gelecek.

WhatsApp'ın gizlilik politikasını değiştirmesinin ardından birçok kullanıcı Telegram'a yönelmişti. Telegram'daki özellikleri gören kullanıcılar WhatsApp'a dönmek istememişti. Bu yüzden WhatsApp sürekli yenilik ekleyip rakiplerinin özelliklerini kendi platformuna da getirmek istiyor.

Facebook'un çatısı altında yer alan mesajlaşma uygulaması ile ilgili son bir ay içerisinde 5-6 tane yepyeni özelliğin ortaya çıkmasının sebebi de bu. Kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunup müşterileri platformda tutmak.

WhatsApp bu hamlesi ile başarılı olacak gibi görünüyor. Yeni özellikler oldukça etkileyici.

Kaynak: Teknolojioku