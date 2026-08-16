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Teknoloji WhatsApp’ta emoji tepkileri kişiselleştirilebilecek
Teknoloji

WhatsApp’ta emoji tepkileri kişiselleştirilebilecek

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WhatsApp’ta emoji tepkileri kişiselleştirilebilecek

WhatsApp, mesajlara hızlı tepki vermek için kullanılan altı emojinin değiştirilebilmesini sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Android’in ardından iOS uygulamasında da görülen yenilikle kullanıcılar kendi tepki tepsilerini oluşturabilecek.

WhatsApp, mesajlara verilen emoji tepkilerini kullanıcı tercihlerine göre yeniden düzenlemeye hazırlanıyor. Test aşamasındaki özellik, mevcut tepki tepsisinde bulunan altı sabit emojinin başka seçeneklerle değiştirilmesine imkân tanıyacak.

İlk olarak Android uygulamasında geliştirildiği belirlenen özellik, iOS sürümünde de ortaya çıktı. Böylece yeni kişiselleştirme seçeneğinin her iki mobil işletim sisteminde kullanıma sunulması bekleniyor.

ALTI VARSAYILAN EMOJİ DEĞİŞTİRİLEBİLECEK

WhatsApp’ta bir mesaja basılı tutulduğunda Başparmak Yukarı, Kırmızı Kalp, Sevinç Gözyaşlı Yüz, Şaşırmış Yüz, Ağlayan Yüz ve Kavuşmuş Eller emojilerinden oluşan tepki tepsisi açılıyor.

Bu seçeneklerin dışında bir emoji kullanmak isteyenlerin “+” düğmesine dokunarak tam emoji klavyesini açması gerekiyor. Ardından verilmek istenen tepkinin geniş emoji listesi içerisinden bulunması gerekiyor.

Geliştirilen yeni sistem, sık kullanılan emojilere daha hızlı erişilmesini sağlayarak bu ek adımı ortadan kaldırmayı hedefliyor.

TEPKİ TEPSİSİ AYARLARDAN YÖNETİLECEK

Ortaya çıkan tasarıma göre kullanıcılar, tepki tepsisindeki emojileri uygulama ayarları üzerinden düzenleyebilecek. Varsayılan seçeneklerden herhangi biri, tam klavyeden seçilecek farklı bir emojiyle değiştirilebilecek.

Kullanıcıların tek bir emojiyle sınırlı kalmadan tepsideki birden fazla seçeneği kişiselleştirebilmesi planlanıyor. İstenmesi hâlinde tepsinin daha sonra varsayılan düzene döndürülmesi de mümkün olacak.

WHATSAPP PLUS ABONELİĞİNE DAHİL OLABİLİR

Özel emoji tepki tepsisinin WhatsApp Plus abonelerine yönelik ikinci özellik paketi kapsamında sunulacağı belirtiliyor. Ancak özelliğin kapsamı ve kullanıma açılacağı tarih henüz kesinleşmedi.

Abonelik hizmetinin ilk özellik grubunda temalar, özel uygulama simgeleri, premium çıkartmalar ve 20’ye kadar sohbeti sabitleme gibi kişiselleştirme seçeneklerinin bulunduğu aktarılmıştı.

Yeni tepki tepsisi de uygulamanın görünümünden çok kullanım deneyimine odaklanarak kullanıcıların sık tercih ettikleri emojilere daha hızlı ulaşmasını sağlayacak.

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