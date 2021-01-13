WhatsApp’ın kararı sonrası Signal’e akın!

WhatsApp'ın gizlilik politikasında değişikliğe gitmesi, Signal uygulamasının indirme sayısının yüzde 4200 artmasına yol açtı.

Business Insider'ın analiz firması Sensor Tower'ın verilerine dayandırdığı haberine göre WhatsApp'ın veri paylaşımıyla ilgili endişeleri de beraberinde getiren yeni politikası rakip uygulama olan Signal'e yaradı.

6-10 Ocak döneminde yaklaşık 7.5 milyon kez indirilen Signal uygulaması, ocak ayının ilk haftasına göre yüzde 4200 daha fazla indirme rakamına ulaştı.

Anlık mesajlaşma uygulamaları açısından oldukça hareketli geçen bu süreçte Telegram, rağbet gören bir diğer uygulama oldu. Aynı dönemde 9 milyondan fazla indirilen uygulamanın indirme hızı ocak ayının ilk haftasına kıyasla yüzde 91 arttı.

Bu iki uygulamanın en fazla indirildiği ülkenin Hindistan olduğu kaydedildi. Signal 2.3 milyon kez indirilirken, Telegram da 1.5 milyon indirme elde etti.

Telegram'dan dün yapılan açıklamada uygulamayı kullananların sayısının 500 milyonu geçtiği duyurulmuştu. Buna göre, sadece son 72 saatte 25 milyon kullanıcı Telegram'a katılmıştı. Bunların yüzde 38'i Asya’dan, yüzde 27'si Avrupa’dan, yüzde 21'i Latin Amerika'dan ve yüzde 8'i Orta Doğu ve Afrika bölgesinden gelmişti.