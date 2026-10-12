  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ev hanımları kova kova topluyor: Bu meyve cipse dönüşüyor! Ateş düşürücü şuruplar: Bir kaşık fazlası bile tehlikeli olabilir! Yeni kralları bu isimler: Guendouzi-Kante-Asensio birlikteyse her şey iyi Cheesecake ve puding üzerine: Limonlu sos nasıl yapılır? 5 malzeme yetiyor Faydaları saymakla bitmiyor: Kendiliğinden yetişiyor, Anadolu'da kovalarla toplanıyor! Türkiye bunu konuşuyor: A Milli Takım'da Abdullah Avcı sesleri! Arda Turan'da pürüz Kronik yaraların iyileşmesine mi? Tatlılara ekleniyor ama asıl marifeti başka Bakın tanıyabilecek misiniz? Futbolun yıldızları şöhretten önce böyle görünüyordu 1600 yıllık kapının sırrı ortaya çıktı! Meğer dönüşte buradan geçiyorlarmış!
Sağlık
8
Yeniakit Publisher
Ateş düşürücü şuruplar: Bir kaşık fazlası bile tehlikeli olabilir!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ateş düşürücü şuruplar: Bir kaşık fazlası bile tehlikeli olabilir!

Çocuklarda ateş yükseldiğinde sıkça başvurulan ateş düşürücü şurupların yanlış kullanımı ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

#1
Foto - Ateş düşürücü şuruplar: Bir kaşık fazlası bile tehlikeli olabilir!

Uzmanlar, önerilen dozun aşılması, ilaçların uygun aralıklarla verilmemesi ve farklı ateş düşürücülerin bilinçsizce birlikte kullanılmasının zehirlenme riskini artırdığına dikkat çekti. İşte dikkat edilmesi gerekenler…

#2
Foto - Ateş düşürücü şuruplar: Bir kaşık fazlası bile tehlikeli olabilir!

Ateş düşürücü ilaçların bilinçsiz kullanımının ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Pınar Balgöz, "Ateş düşürücü ilaçların önerilenden yüksek dozda alınması veya sık aralıklarla tekrarlanması, ağır zehirlenmelere, organ hasarına ve nadir fakat ciddi vakalarda ölüme neden olabilir. Parasetamolün aşırı dozda alınması karaciğerde toksik bir metabolitin birikmesine ve karaciğer hücrelerinin zarar görmesine yol açabilir. Ağır vakalarda akut karaciğer yetmezliği gelişebilir. İbuprofen gibi ilaçlar ise özellikle sıvı kaybı yaşayan çocuklarda böbrek hasarına neden olabilir. Bu nedenle ateş düşürücüleri zararsız ürünler olarak görmemeli; doğru ilaç, doğru doz ve doğru uygulama ilkelerine mutlaka uymalıyız" dedi.

#3
Foto - Ateş düşürücü şuruplar: Bir kaşık fazlası bile tehlikeli olabilir!

Ebeveynlerin sık yaptığı hataları anlatan Uzm. Dr. Balgöz, “Aileler, ilacı önerilenden daha kısa aralıklarla vermek, her ateş yükseldiğinde dozu tekrarlamak ve gün içinde verilen toplam ilaç miktarını takip etmemek gibi hatalar yapabiliyor. Aynı etken maddeyi içeren farklı ilaçların birlikte kullanılması da farkında olmadan aşırı doza neden olabilir. Çocuklarda ilaç dozunun belirlenmesinde çoğunlukla kilonun esas alınır. Çocuğun kilosunun yanı sıra yaşı, ilacın etken maddesi, şurubun konsantrasyonu ve günlük maksimum doz sınırı da dikkate alınmalıdır. Her ilaç için aynı doz hesabı geçerli değildir. Aynı hacimdeki iki farklı şurup farklı miktarlarda etken madde içerebilir. Bu nedenle yalnızca kaç mililitre ilaç verildiğini bilmek yeterli değildir; ürünün içerdiği etken madde miktarını da kontrol etmek gerekir” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Ateş düşürücü şuruplar: Bir kaşık fazlası bile tehlikeli olabilir!

İlacın doğru ölçülmesinin de en az doz hesabı kadar önemli olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Balgöz, “Evlerde kullanılan yemek ve tatlı kaşıklarının standart ölçü sunmaz. Kaşığın büyüklüğüne ve doldurulma şekline bağlı olarak verilen ilaç miktarı da değişebilir. İlaç kutusundaki ölçüm enjektörü kullanılmalıdır. Ailelerin her uygulamada verilen miktarı ve saati takip etmesi, yeni bir şişe açıldığında ise ürünün konsantrasyonunu yeniden kontrol etmesi gerekir. Parasetamol ve ibuprofen gibi farklı etken maddeleri aynı anda vermek, doz ve zaman takibini zorlaştırabilir. Bu ilaçların dönüşümlü kullanılması da her çocuk için rutin olarak önerilen bir uygulama değildir. Bazı durumlarda hekim tarafından uygun görülebilir; ancak aileler kendi kararlarıyla böyle bir uygulamaya başlamamalıdır. Ateş hemen düşmedi diye kısa süre içinde ek doz vermek veya başka bir şuruba geçmek doğru değildir. Hekimin önerdiği ilacın dozuna, uygulama aralıklarına ve günlük üst sınırına uyulmalıdır” dedi.

#5
Foto - Ateş düşürücü şuruplar: Bir kaşık fazlası bile tehlikeli olabilir!

İlaç zehirlenmelerinde bulantı, kusma, karın ağrısı ve halsizlik gibi belirtilerin görülebileceğini belirten Uzm. Dr. Balgöz, özellikle parasetamol zehirlenmesinde ilk saatlerde belirgin bir bulgu olmayabileceği konusunda aileleri uyardı. Uzm. Dr. Balgöz, “Çocuğun başlangıçta iyi görünmesi, tehlikenin olmadığı anlamına gelmez. Karaciğer hasarının belirtileri saatler veya günler içinde ortaya çıkabilir. Ebeveynler önerilenden fazla ilaç verdiklerini fark ettiklerinde veya verilen miktardan emin olmadıklarında belirtilerin ortaya çıkmasını beklememelidir. Derhal tıbbi değerlendirme istemelidir. Bilinç değişikliği, nöbet, solunum güçlüğü veya çocuğun uyandırılamaması durumunda 112 aranmalıdır. Sağlık kuruluşuna başvururken ilacın kutusunun ya da şişesinin götürülmesi ve verilen miktar ile uygulama saatlerinin paylaşılması önemlidir. Evde kusturmaya çalışılmamalıdır” ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Ateş düşürücü şuruplar: Bir kaşık fazlası bile tehlikeli olabilir!

Ateşin çoğunlukla enfeksiyonlara karşı gelişen bağışıklık yanıtının bir parçası olduğunu belirten Uzm. Dr. Balgöz, “Ateşin tek başına bir hastalık değil, altta yatan bir durumun belirtisidir.

#7
Foto - Ateş düşürücü şuruplar: Bir kaşık fazlası bile tehlikeli olabilir!

Ateş düşürücü kullanımındaki temel amaç her koşulda vücut sıcaklığını normale döndürmek değil, çocuğun ağrı ve huzursuzluğunu azaltmak olmalıdır. Bu süreçte çocuğun dinlenmesini sağlamak, sık aralıklarla sıvı sunmak, rahat giysiler tercih etmek ve ortamın aşırı sıcak olmasını önlemek destekleyici yaklaşımlar arasında yer alıyor. Soğuk duş, buz uygulaması, alkol veya sirkeyle silme gibi yöntemlerin ise kullanılmaması gerekir. Özellikle üç aydan küçük bebeklerde 38°C ve üzerindeki ateşin gecikmeden tıbbi değerlendirme yapılmalıdır. Solunum güçlüğü, ense sertliği, basmakla solmayan döküntü, nöbet, belirgin uykuya eğilim veya sıvı alamama gibi bulguların varlığında acil değerlendirme gerekir. Ateşin uzaması ya da çocuğun genel durumunun kötüleşmesi hâlinde de hekime başvurulması önemlidir” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cem Yılmaz’ın saatinin fiyatı ağızları açık bıraktı: Zaman da yolculuk da yaptırıyor mu?
Kültür - Sanat

Cem Yılmaz’ın saatinin fiyatı ağızları açık bıraktı: Zaman da yolculuk da yaptırıyor mu?

Saat koleksiyonu ile bilinen komedyen Cem Yılmaz'ın Japon uruşi boyama tekniğiyle tasarlanan Chopard marka saatinin fiyatı ağızları açık bır..
Ankara'dan katil İsrail'e şamar gibi cevap: Katz'ın Cumhurbaşkanımıza yönelik küstahlığına tepki yağdı!
Gündem

Ankara'dan katil İsrail'e şamar gibi cevap: Katz'ın Cumhurbaşkanımıza yönelik küstahlığına tepki yağdı!

Siyonist işgal rejiminin sözde Savunma Bakanı Israel Katz’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Türkiye’yi hedef alan küstah beyanatlar..
Katliam böyle gelmiş! 11 kişinin öldüğü Manisa'daki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
Gündem

Katliam böyle gelmiş! 11 kişinin öldüğü Manisa'daki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tur otobüsü ile TIR’ın çarpışması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı korkunç kazanın..
Yalova açıklarında 2.9 büyüklüğünde deprem!
Gündem

Yalova açıklarında 2.9 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan güncel verilere göre, Marmara Denizi Yalova Merkez açıklarında 11 Ekim 2..
Suudi Arabistan'da Kral Halid Havalimanı yine hedef alındı!
Gündem

Suudi Arabistan'da Kral Halid Havalimanı yine hedef alındı!

Dün 12 kişinin hayatını kaybettiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı bugün yeniden hedef alınd..
Rusya çekildi, Türkiye'nin başına talih kuşu kondu
Ekonomi

Rusya çekildi, Türkiye'nin başına talih kuşu kondu

Avrupa Birliği’nin aldığı koruma önlemleri ve Çin’in küresel pazardaki agresif fiyatlama hamleleri sonrası kritik bir sektörde daralma yaşan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23