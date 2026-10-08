Türkiye'nin gizli kozu ortaya çıktı: Kritik teknolojide üretim başlıyor

Hacı Yılmaz, çip üretim tesisinin teknik altyapısının, üretim planlamasının ve yatırım hazırlıklarının tamamlandığını belirterek, yatırımın başlaması için resmi regülasyon süreçlerinin sonuçlanmasını beklediklerini söyledi. Yılmaz, “Bugün burada ilk kez önemli bir yatırımımızın müjdesini paylaşmak istiyorum. Çip üretim tesisimiz için gerekli teknik altyapıyı, üretim planlamasını ve yatırım hazırlıklarını tamamladık. Şu anda resmi regülasyon süreçlerinin neticelenmesini bekliyoruz. Süreç tamamlandığı anda harekete geçmeye hazırız” dedi. Planlanan üretim tesisinin tek bir sektöre odaklanmayacağını belirten Yılmaz, otomotiv, savunma sanayii, uzay çalışmaları ve sağlık sektörlerindeki çip ihtiyaçlarına yönelik üretim yapılmasının hedeflendiğini ifade etti.