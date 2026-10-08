Türkiye'nin gizli kozu ortaya çıktı: Kritik teknolojide üretim başlıyor

Konferansta MCT Technic’in çevre teknolojileri alanında geliştirdiği MCT UAT – Uzaktan Algılama Emisyon Ölçüm Sistemi de gündeme geldi. Yılmaz, sistemin araçları durdurmadan ve trafik akışını kesmeden gerçek sürüş koşullarında emisyon değerlerini uzaktan ölçmek üzere geliştirildiğini belirterek, bu teknolojinin şehirlerde hava kalitesinin ölçülmesi ve yüksek emisyonlu araçların tespit edilmesi açısından önemli bir altyapı sunabileceğini ifade etti. “Bir araç fabrikadan veya muayeneden sorunsuz çıkabilir. Ancak önemli olan o aracın gerçek trafikte nasıl bir emisyon saldığıdır. Çünkü biz havayı laboratuvarda değil, şehirde ve sokakta soluyoruz. Doğru ölçemediğiniz bir problemi doğru yönetemezsiniz” diyen Yılmaz, uzaktan emisyon ölçüm teknolojilerinin önümüzdeki dönemde daha fazla önem kazanacağını söyledi. Çip üretim yatırımı başta olmak üzere yüksek teknoloji alanındaki yeni projelerle büyümeyi hedeflediklerini belirten Yılmaz, Türkiye’den Avrupa’ya ve ABD’ye uzanan uluslararası yapılanmalarla yeni pazarlar ve iş birlikleri üzerinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.