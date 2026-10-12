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Gündem Afyon’da yolcu midibüsü devrildi! Feci kazada 28 yaralı
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Afyon’da yolcu midibüsü devrildi! Feci kazada 28 yaralı

Yeniakit Publisher
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Afyon’da yolcu midibüsü devrildi! Feci kazada 28 yaralı

Afyonkarahisar’da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüs, şarampolü devrilmiş; yapılan ilk tespitler ve bilgilere göre 28 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesi Karaadilli beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası en üst tespit edilemeyen minibüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi.

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler olayda yaralanan 28 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırdı.
Kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

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