Ev hanımları kova kova topluyor: Bu meyve cipse dönüşüyor!

Cennet hurmasından cips de yaptıklarını ifade eden Akkaya, "Cennet elmalarını ince ince keserek dilimliyoruz. Sonra bunları temiz bir bez üzerine döküyoruz. Orada kendi halinde kuruyor. Çok lezzetli oluyor. Çocuklar ve yetişkinler çok seviyor, daha sağlıklı oluyor" dedi.