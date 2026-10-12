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Ev hanımları kova kova topluyor: Bu meyve cipse dönüşüyor!

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Ev hanımları kova kova topluyor: Bu meyve cipse dönüşüyor!

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde cennet hurması hasadıyla birlikte evlerde kışlık hazırlıkları başladı.

#1
Foto - Ev hanımları kova kova topluyor: Bu meyve cipse dönüşüyor!

Manisa’nın Sarıgöl ilçesi ve çevresindeki bağ ve bahçelerde yetiştirilen, halk arasında cennet elması veya cennet hurması olarak bilinen meyveler toplanmaya başladı. Besin değeriyle bilinen meyve, ev kadınlarının titiz çalışmalarıyla kışlık tüketim için kurutuluyor.

#2
Foto - Ev hanımları kova kova topluyor: Bu meyve cipse dönüşüyor!

Sarıgöllü ev kadını Hülya Akkaya, cennet hurmalarını farklı yöntemlerle kurutarak kışlık hazırlık yaptıklarını söyledi. Meyvelerin dilimlenerek temiz bezlerin üzerine serildiğini ve doğal şekilde kurumaya bırakıldığını anlatan Akkaya, bazı hurmaları ise askılara dizerek gölge alanlarda veya balkonlarda kuruttuklarını belirtti.

#3
Foto - Ev hanımları kova kova topluyor: Bu meyve cipse dönüşüyor!

Cennet hurmasından cips de yaptıklarını ifade eden Akkaya, "Cennet elmalarını ince ince keserek dilimliyoruz. Sonra bunları temiz bir bez üzerine döküyoruz. Orada kendi halinde kuruyor. Çok lezzetli oluyor. Çocuklar ve yetişkinler çok seviyor, daha sağlıklı oluyor" dedi.

#4
Foto - Ev hanımları kova kova topluyor: Bu meyve cipse dönüşüyor!

Sarıgöl’de ev kadınlarının geleneksel yöntemlerle hazırladığı kurutulmuş cennet hurmaları, kış aylarında tüketilmek üzere muhafaza ediliyor.

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