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Spor 'Ronaldo devre arasında Galatasaray'a geliyor!'
Spor

'Ronaldo devre arasında Galatasaray'a geliyor!'

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'Ronaldo devre arasında Galatasaray'a geliyor!'

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Cristiano Ronaldo’nun devre arasında Türkiye’ye transfer olacağını öne sürerek adresin Galatasaray olduğunu iddia etti.

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Cristiano Ronaldo’nun devre arasında Türkiye’ye transfer olacağını öne sürerek adresin Galatasaray olduğunu iddia etti.

Spor yorumcusu Serdar Ali Çeliker, Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronalda'nun geleceği ile ilgili sürpriz bir açıklamada bulundu. Çeliker, Portekizli starın devre arasında Türkiye'ye transfer olacağını ve bu takımın Galatasaray olduğunu ifade etti.

Ronaldo'nun Türkiye'ye gelebileceğini ve bunun nedeninin dünya starının 100 gol hedefinden dolayı olduğunun altını çizdi.

Serdar Ali Çelikler, "Cristiano Ronaldo devre arasında Türkiye'ye gelebilir. Alırsa Galatasaray ya da Trabzonspor alabilir. Tüm takımlarda direkt ilk 11 oynar. Diyelim Galatasaray aldı Ronaldo'yu... Leao hemen oturur, 'Buyur abi, buyur baba' der. Italiano da ister Ronaldo'yu, istemeyeni gönderirsin" ifadelerini kullandı.

 

ARDA TURAN MİLLİ TAKIM'IN BAŞINA GEÇECEK Mİ?

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğü konusuna da değinen Çelikler, Arda Turan isminin konuşulduğunu ancak mevcut ortamda Arda Turan'ın görevi kabul etmeyeceğini belirtti.

Fatih Terim seçeneğinin de zor olduğunu aktaran Çelikler, "Milli takım için Arda Turan yazılıyor ama olmaz net bir şekilde bu ortamda Arda Hoca gelmez. Fatih Terim de gelmeyebilir, onun özgül ağırlığı var. Şenol Güneş ve Abdullah Avcı'ya eğer teklif giderse onlar kabul ederler" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığıyla ilgili kulis bilgilerini aktaran Çeliker, bazı isimleri gündeme getirdi.

 

TFF'NİN YENİ BAŞKANINI AÇIKLADI

Serdar Ali Çeliker, yen TFF başkanını duyurdu. Tecrübeli yorumcu, Beşiktaş'ın eski başkanı Ahmet Nur Çebi'nin isminin öne çıktığını ifade ederek şunları söyledi:

"TFF Başkanlığı için Fatih Terim, Ahmet Nur Çebi ve Mustafa Eröğüt'ün isimleri adaylık adına geçiyor. Zaten Eröğüt'ün planları ve projeleri var. Yönetim kurulu bile hazır."

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