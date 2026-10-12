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Ekonomi Toplu taşıma zamlarına sınır geliyor!
Ekonomi

Toplu taşıma zamlarına sınır geliyor!

Yeniakit Publisher
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Toplu taşıma zamlarına sınır geliyor!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yerel yönetimlerin toplu taşıma ücretlerine enflasyonun üzerinde zam yapmasını sınırlayacak bir düzenleme üzerinde çalışıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yerel yönetimlerin toplu taşıma ücretlerine enflasyonun üzerinde zam yapmasını sınırlayacak bir düzenleme üzerinde çalışıldığını duyurdu.

Toplu taşıma fiyatlarını enflasyon üzerinde belirleyen yerel yönetimlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz düzenleme sinyali verdi. Enflasyon rakamlarında gerileme devam ediyor ve yüzde 30'un altına geriledi. Makro ekonomiye ilişkin atılan adımlar meyvelerini vermeye devam ediyor.

Dezenflasyon süreci devam ederken enflasyonu destekleyen hizmet enflasyonu katılığını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Editör Masası'nda soruları cevapladı.

 

"SINIR OLUŞTURMA YAKLAŞIMIMIZ VAR"

Yılmaz, yerel yönetimlerin kent içi ulaşım fiyatlarını enflasyonun üstünde belirlediğini ve bunun da dezenflasyon sürecini etkilediğini belirtti. Yılmaz "Kent içi ulaşımda yerel yönetimlerin artışları enflasyonu olumsuz etkiliyor. Sınır oluşturma yaklaşımımız var. Enflasyonun çok üzerinde artış yapılmamalı." ifadesini kullandı.

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA NE KADAR?

İstanbul'da tam bilet 46,20 lira, öğrenci 22,55 lira, 30 yaş üstü öğrenci 41,58 lira, sosyal kart ise 33,08 lira seviyesinde. Metrobüs ise 33,08 liradan başlayıp gidilecek durak sayısına göre 68,59 liraya kadar çıkıyor.

KAYNAK: HABER7

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