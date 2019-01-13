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WhatsApp'a 3 yeni güncelleme birden! Bundan sonra mesajlarda...

Dünyanın en popüler online mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, bu sabah Türkiye saati ile 07.00'da çok önemli bir güncelleme aldı.

13 Ocak 2019 Pazar 14:41
WhatsApp'a 3 yeni güncelleme birden! Bundan sonra mesajlarda...

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bu sabah platforma entegre ettiği yeni özelliği gündemde.

Grup sohbetinde özel cevap

Artık bir grup mesajını 1:1 sohbetinizde özel olarak cevaplayabiliyorsunuz.

Bu işlemi bir grup sohbetinde bir mesaja uzun dokunduktan ve ardından 'Diğer' ve 'Özel olarak Cevapla'yı seçtikten sonra gerçekleştirebilirsiniz.ü

Fotoğraf ve video düzenlemesi

Bir diğer özellik ise bir fotoğraf veya videoyu düzenlerken çıkartma eklemek için gülen yüz simgesine dokunabilirsiniz.

3D dokunuşu

Üçüncü özellik ise durum sekmesinden bir kişinin durumunu ön izlemek için artık 3D dokunuşu yapabiliyor olmanız.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 14:41
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