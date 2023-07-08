WhatsApp yeni özelliğini test ediyor

Dünyanın dört bir yanından milyarlarca kullanıcısı ile neredeyse bütün telefonlarda yer edinen WhatsApp, kullanıcı deneyimini yükseltmek için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Sohbetleri Filtreleme özelliği üzerinde çalışıldığı ortaya çıktı. İşte WhatsApp Sohbetleri Filtreme özelliği ile ilgili ayrıntılar…

WhatsApp’ı aktif şekilde kullanıyor iseniz, sohbetlerinizin çok karışık olduğundan ve önemli mesajların yeni mesajlar arasında hızlıca kaybolmasından şikayetçi olabilirsiniz. Ancak WhatsApp’ın yeni özelliği, bu soruna bir çözüm getiriyor.

WhatsApp ile ilgili içerikler üreteren WABetaInfo tarafından yayımlanan habere göre şirket, şu anda Sohbetleri Filtreleme özelliği üzerinde çalışıyor. Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görüldüğü gibi, Sohbetler bölümünün üst kısmında “Tüm Mesajlar“, “Okunmayanlar“, “Kişisel” ve “İş” seçenekleri yer alacak. Bu seçenekler aracılığıyla kullanıcılar sohbetleri filtreleyebilecekler.

Bu özellik, başta çok fazla mesaj alan olmak üzere, pek çok kullanıcının işini kolaylaştıracak. Daha demin de sözünü ettiğimiz gibi artık onlarca mesaj arasında okunmayanları kolayca görebilmek mümkün olacak.

Aslında bakacak olursa Mesajları Filtreleme özelliği zaten halihazırda vardı. Ancak buna arama kısmından ulaşıbiliyordu ve kullanıcılar tarafından pek kullanışlı bulunmuyordu. Öyle ki pek çok kişi bu özellikten haberdar bile değildi. Bu sebepten ötürü aslında WhatsApp’ın zaten mevcut olan Mesajları Filtreleme özelliğini daha kullanışlı hale getirmeye çalıştığını söyleyebiliriz.

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WhatsApp’ın yeni Mesajları Filtreleme özelliği, Android için yayımlanan Android 2.23.14.17 sürümlü güncellemede fark edildi. Şu anda beta aşamasında, yani test ediliyor. Tüm kullanıcılar için ne zaman yayımlanacağı, daha doğrusu sunulup sunulmayacağı ise şimdilik bilinmiyor. Zira WhatsApp, bazen yeni özelliklerini kullanıcılara sunmaktan vazgeçebiliyor.

Öte yandan WhatsApp, geçtiğimiz günlerde ise yeni Mesaj Taşıma özelliğini kullanıma sundu. Android’den Android’e, iOS‘tan iOS’a veya çapraz şekilde tüm sohbetlerinizi aktarmanıza imkan sunan bu özellik, kullanıcıları sevindirdi.