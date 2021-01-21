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Teknoloji WhatsApp Türkiye'de kaç kullanıcı kaybetti?
Teknoloji

WhatsApp Türkiye'de kaç kullanıcı kaybetti?

Gizlilik sözleşmesi nedeniyle skandal bir adıma imza atan WhatsApp'a tepkiler dinmek bilmiyor. Milyonlarca kişi Telegram, BİP ve Signal gibi uygulamalara geçerken WhatsApp'ın bu süre zarfında 2 milyon kullanıcıyı kaybettiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 11:41:00 -
WhatsApp Türkiye'de kaç kullanıcı kaybetti?

Son dönemde WhatsApp üzerine yoğun bir protesto kampanyası yürütülüyor. Peki Türkiye’de kaç kişi WhatsApp uygulamasını sildi? İşte bu sorunun yanıtı...

Bilindiği üzere son birkaç haftadır WhatsApp üzerine yürütülen yoğun bir protesto kampanyası mevcut. Peki ne oldu da insanlar birden bire WhatsApp’ı silmeye başladı? Dilerseniz öncelikle bu konuya bir açıklık getirelim.

Bir süre önce WhatsApp’ın sahibi olan Facebook kullanıcı sözleşmesinde bir değişikliğe gitti. Gidilen bu değişiklik ile birlikte kullanıcıların WhatsApp verilerini Facebook ve Facebook şirketlerinin paylaşılmasına izin verilecekti.

Facebook gelen tepkiler üzerine bu sözleşmeyi Avrupa’da uygulamayacağını açıkladı. Fakat Türkiye ve daha birçok ülkede bu sözleşmenin geçerli olacağı açıklanmıştı.

Bu durum doğal olarak Türkiye‘de dahil pek çok ülkede tepkiyle karşılandı. Bu tepkiler sonrasında kullanıcılar WhatsApp‘ı silerek Telegram ya da Signal gibi alternatif uygulamalara yönelmeye başladılar.

Bu dönemde en çok indirilen uygulamalar ise Telegram, Signal ve Bip oldu. Peki bu bağlamda WhatsApp’ı kaç kişi sildi? Hali hazırda birçok kişi diğer uygulamaları indirmiş olsa da WhatsApp’ı silmeye kıyamadı.

Yine de WhatsApp’ın bu dönemde 2 milyon kullanıcıyı kaybettiği ortaya çıktı.

Yani son birkaç haftada 2 milyon kullanıcı WhatsApp’ı telefonundan silmiş durumda.

Hali hazırda pek çok kişi WhatsApp’ı silmese de mesajlaşma tarafında diğer uygulamaları kullanmaya başlamışlar. Bu da ayrı bir istatistik.

 

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