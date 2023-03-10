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Teknoloji WhatsApp tüm İngiltere'de yasaklanabilir
Teknoloji

WhatsApp tüm İngiltere'de yasaklanabilir

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın, Çevrimiçi Güvenlik Yasası nedeniyle yakında İngiltere'de yasaklanabileceği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 08:41:00 - 2023-03-10 08:43:06
WhatsApp tüm İngiltere'de yasaklanabilir

Ana şirket Meta'nın WhatsApp Başkanı Will Cathcart, İngiltere'nin yakında onaylanması beklenen Çevrimiçi Güvenlik Yasası nedenle Whatsapp'ı yasaklayabileceğini duyurdu.

Çevrimiçi Güvenlik Yasası'nın uygulamayı şu anda hizmetteki mesajları koruyan uçtan uca şifrelemeyi zayıflatmaya zorlayabileceği açıklandı.

Hükümet şirketi bu güvenliği zayıflatmaya zorlarsa, WhatsApp reddedecek ve uygulamanın ülke içinde tamamen yasaklanma olasılığı doğacak.

Uçtan uca şifreleme, mesajları yalnızca gönderen ve alanların okuyabilmesini sağlayarak mesajların güvenliğini sağlar. Teknoloji şirketleri ve güvenlik uzmanları, mesajları bilgisayar korsanlığı ve diğer tehditlerden korumanın gerekli olduğunu söylüyor.

Ancak İngiltere'dekiler de dahil olmak üzere bazı ülkeler, mesajların yasa dışı içeriğe karşı taranabilmesi için bunun zayıflatılması gerektiğini savundu.
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