WhatsApp sözleşmesinde son durum ne? Whatsapp sözleşmesini kabul etmeyen hesaplara ne olacak?

Facebook, aldığı gizlilik kararı ilkesi ile birlikte artık kullanıcılara sözleşme bildirimi yapmaya başlamıştı. Aslında sözleşmenin asıl amacı bilgileri reklam kaynaklarına sattığını yasal bir dilde açıklamaktı. İşte “Whatsapp sözleşmesini kabul etmeyen hesaplara ne olacak ve Whatsapp sözleşmesini kabul etmeyenlere ne kadar süre tanınıyor” sorularının cevabı…

Whatsapp sözleşmesini kabul etmeyen hesaplara ne olacak?

Facebook, aldığı gizlilik kararı ilkesi ile birlikte artık kullanıcılara sözleşme sunmaya başlamıştı.Söz konusu sözleşme öncesinde de bilgiler aynı şekilde firmalara satılmaktaydı. Bu nedenle sözleşmeyi kabul etmemek pek de bir şey değiştirecek gibi durmuyor.

Facebook, alınan kararları kabul etmeyen kişilerin hesapları belirli bir süre bekledikten sonra tamamen kapatılacak.

Whatsapp sözleşmesini kabul etmeyenlere ne kadar süre tanınıyor?

Sözleşmeyi kabul etmeyen hesapların pasif kalacağını açıklayan Facebook, 15 Mayıs tarihine kadar normal şekilde uygulamayı kullanabileceklerini ardından sözleşmenin tekrar sorulacağını bildirdi.

Kullanıcılar tamamen kendi iradelerine bağlı olarak sözleşmeyi kabul edebilir veya etmeyebilir. Kabul eden kullanıcılar normal şekilde kullanmaya devam edebilecek. Bu konuda bir değişiklik yapılmış durumda değil. Ancak asıl iş kabul etmeyenler tarafında başlıyor.

Whatsapp sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcılar hesaplarına 120 gün süre ile erişemeyecek. Söz konusu bekleme süresinin sonunda da hesaplar tamamen silinecek. 120 gün içerisinde Whastapp’a girerek sözleşmeyi onaylama süre şansı tanınıyor. Ancak bu işlemleri yapmayan kişiler hesaplarının içindeki bilgilerin tamamı dâhil olmak üzere hesapları silinecek.