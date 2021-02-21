WhatsApp sözleşme onaylama süresi ne kadar? WhatsApp sözleşme onayına ek süre ne kadar verdi?

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu WhatsApp'ın zorunlun güncelleme dayatması sürüyor. WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesini 15 Mayıs'ta hala kabul etmemiş olan hesaplar birkaç günlük bir süre boyunca hesaplarına gelen mesaj ve aramaların bildirimlerini görebilecek ancak uygulamayı bunları okumak ya da yanıtlamak için kullanamayacak. Yani uygulamaya erişim tamamen sınırlandırılmış olacak.

Ayrıca sözleşmeyi onaylamayan hesaplar 120 gün boyunca 'pasif' olacak ve bu süre zarfında yeni sözleşmeyi geri dönüp kabul etmeniz mümkün olacak. Fakat eğer 120 gün sonunda hesap yeniden aktif edilmezse otomatik olarak silinecek. Bu da tüm gruplarınızın, konuşmalarınızın ve medyanın, eğer o tarihe kadar yedeklemediyseniz silinmesi anlamına gelecek. Bu sebeple önerimiz, eğer sözleşmeyi kabul etmek istemeyen gruptaysanız, tüm WhatsApp geçmişinizi yedeklemeniz olacaktır.

WhatsApp gizlilik sözleşmesi kaldırıldı mı?

WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesi için Rekabet Kurulu harekete geçmiş, kuruldan yapılan açıklamada Facebook ve WhatsApp hakkında resmen soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu. Rekabet Kurulu ayrıca WhatsApp'la veri paylaşımı zorunluluğunun durdurulduğu bildirilmişti. Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yer alan yazıda söz konusu verilerin Facebook'un faaliyet gösterdiği diğer pazarlarda kullanılmasının ve bunun WhatsApp kullanımı için zorunlu tutulmasının 4054 sayılı Kanun kapsamında yol açtığı endişeler de sıralanmıştı.