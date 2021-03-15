WhatsApp sesli mesaj oynatma hızını ayarlama nasıl yapılır?

Kullanıcısının mahrem bilgilerine göz diken WhatsApp, 15 Mayıs’a kadar kullanıcısına süre vermişti. WhatsApp’ın gizlilik sözleşmesi dayatmasına tepki gösterenler alternatif sosyal medya arayışına girmişti. WhatsApp’ın gizlilik sözleşmesi dayatması sonrası milyonlarca kullanıcı başka mecralara kaymıştı. Kaçan kullanıcının önüne geçmek isteyen WhatsApp da birbiri ardına yeni özellikleri devreye sokmaya başladı. Video gönderirken videoyu sessiz yapma özelliğini sunan WhatsApp, 24 saatlik süreli mesaj özelliğini de kullanıcılara sunnmuştu.

WhatsApp, Telegram'da uzun süredir bulunan sesli mesaj oynatma hızını ayarlama özelliğini test ediyor. WABetaInfo'da yer alan habere göre, şirket tarafından sesli mesajların oynatılma hızını ayarlama özelliği henüz test ediliyor. Bu özelliğin hangi güncellemeyle birlikte kullanıcılara sunulacağı ile ilgili henüz bir gelişme yok. Özelliğin kullanıcı ara yüzünde nasıl gözükeceğini gösteren herhangi bir ekran görüntüsü ya da fotoğraf da bulunmuyor.