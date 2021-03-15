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Teknoloji WhatsApp sesli mesaj oynatma hızını ayarlama nasıl yapılır?
Teknoloji

WhatsApp sesli mesaj oynatma hızını ayarlama nasıl yapılır?

WhatsApp sesli mesajların oynatma hızını ayarlama özelliği için güzel haber geldi. WhatsApp sesli mesajların oynatma hızı ayarlama nasıl yapılır? WhatsApp sesli mesajlara oynatma hızı özelliği geldi mi? WhatsApp, kullanıcılara gizlilik sözleşmesini dayatmasından sonra milyonlarca kullanıcıyı kaybetti. Var olan kullanıcısını kaçmasını engellemek için WhatsApp, birbiri ardına yeni özellikleri sunmaya devam ediyor. WhatsApp’ın en büyük rakiplerinden Telegram’ın hayata geçirdiği sesli mesaj oynatma hızını ayarlama durumunu WhatsApp da devreye sokuyor. Peki WhatsApp sesli mesaj oynatma hızını ayarlama nasıl yapılacak? WhatsApp sesli mesaj oynatma hızını oynatma özelliği çıktı mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-15 10:36:00 - 2021-03-15 10:42:13
WhatsApp sesli mesaj oynatma hızını ayarlama nasıl yapılır?

Kullanıcısının mahrem bilgilerine göz diken WhatsApp, 15 Mayıs’a kadar kullanıcısına süre vermişti. WhatsApp’ın gizlilik sözleşmesi dayatmasına tepki gösterenler alternatif sosyal medya arayışına girmişti. WhatsApp’ın gizlilik sözleşmesi dayatması sonrası milyonlarca kullanıcı başka mecralara kaymıştı. Kaçan kullanıcının önüne geçmek isteyen WhatsApp da birbiri ardına yeni özellikleri devreye sokmaya başladı. Video gönderirken videoyu sessiz yapma özelliğini sunan WhatsApp, 24 saatlik süreli mesaj özelliğini de kullanıcılara sunnmuştu. 

WhatsApp, Telegram'da uzun süredir bulunan sesli mesaj oynatma hızını ayarlama özelliğini test ediyor. WABetaInfo'da yer alan habere göre, şirket tarafından sesli mesajların oynatılma hızını ayarlama özelliği henüz test ediliyor. Bu özelliğin hangi güncellemeyle birlikte kullanıcılara sunulacağı ile ilgili henüz bir gelişme yok. Özelliğin kullanıcı ara yüzünde nasıl gözükeceğini gösteren herhangi bir ekran görüntüsü ya da fotoğraf da bulunmuyor.

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