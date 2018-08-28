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WhatsApp kullananlara kötü haber! Tehlike kapıda

Milyonlarca insanın akıllı telefonlarının vazgeçilmez programı haline gelen mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ta özel dosyalarını Google Drive'da saklayanlar için olumsuz bir gelişme yaşandı. Teknoloji devi, 12 Kasım itibariyle uçtan uca şifreleme sistemini Google Drive dosyaları için kullanılmayacağını duyurdu.

28 Ağustos 2018 Salı 10:57
WhatsApp kullananlara kötü haber! Tehlike kapıda

Whatsapp'ta özellikle Android kullanıcılarının faydalanabileceği dosyaların sınırsız bir şekilde Google Drive'a yedeklenmesi opsiyonu için olumsuz bir gelişme oldu. WhatsApp, 12 Kasım’dan itibaren Drive’da saklanan mesajlar ve medya dosyaları artık uçtan uca şifrelemenin kullanılamayacağını belirtti. Bu nedenle Drive’daki yedekleriniz kötü niyetli kişilerin eline geçmesi halinde gün yüzüne çıkarılabilir.

Verileri Google Drive’a yedeklemek isteğe bağlı olduğu için burada tercih tamamen kullanıcılara bırakılıyor. Ayrıca, Google’ın bir yıldan uzun bir süredir güncellemeyen WhatsApp yedeklerini sileceğini tekrar hatırlatmak isteriz.

iPhone ve iPad sahipleri ise bu değişiklikten etkinlemeyecek. Zira, iOS cihazlarda WhatsApp verileri iCloud’a yedeklendiği için herhangi bir problem bulunmuyor.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 10:57
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