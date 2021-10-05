WhatsApp, Instagram ve Facebook'u yıkan hata! Yeni detaylar ortaya çıktı

Sosyal medya platformları Whatsapp, Instagram ve Facebook tarihinin en uzun süren erişim sıkıntısını yaşadı. Dünyada büyük şaşkınlığa neden olan erişim sorunuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Facebook'tan da kesintiye ilişkin resmi duyuru geldi.

İnternet sitelerindeki çökme sorununu bildiren "Down Detector" isimli internet sitesine göre Türkiye saatiyle 18.40'tan itibaren Facebook, Whatsapp ve Instagram'a dünya genelinde erişim sorunları yaşandı.

Whatsapp, Instagram, Facebook neden çöktü?

Facebook'un altyapı direktörü Santosh Janardhan, şirketin sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, kesintinin hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığının saptandığını bildirdi. Konfigürasyon ise yapılandırma anlamına geliyor. Yani Facebook mühendisleri ayar değişikliği yaparken sistemi kitledi.

Çok basit bir hata tüm sistemi çökertti

Veri merkezleri arasındaki iletişimdeki başlayan aksaklık kısa sürede tüm Facebook sistemini sardı.

Hizmetleri tamamen ortadan kaldırdı

Facebook'tan yapılan açıklamada, "Veri merkezlerimiz arasındaki trafiği koordine eden ana yönlendiricilerdeki ayar değişikliği soruna neden oldu. Bu da iletişimi engelledi. Veri merkezleri arasındaki trafikteki bu bozulmanın etkisi giderek artarak hizmetlerimizin ortadan kaldırdı" denildi.

Sorunun aynı zamanda şirketin operasyonlarında kullandığı sistemleri kullanılamaz hale getirmesinin çözümü zorlaştırdığını kaydeden Janardhan, "Platformlarımızda yaşanan kesintiden dolayı tüm dünyada bize güvenen kişi ve şirketlerden özür dileriz" ifadesini kullandı.

Değişikliğin sınır geçit protokolünde yapıldığı tahmin ediliyor. Internet üzerindeki kararların ana makinelere gönderilmesi işlemine izin veren modele sınır geçit protokolü (BGP) nedir. Yani bu protokolle sistemleriniz internete bağlanır. Ağla etkileşim halinde olur. Eger bu protokol çalışmazsa dışarıyla etkileşim kesilir. Yani Facebook, Instagram, WhatsApp ve Oculus'un dış dünyayla bağlantısı kesilmiş durumdaydı.

"Kullanıcı bilgileri güvende" açıklaması

Şirket, bu süreçte kullanıcı bilgilerinin çalındığına dair bir delil bulunmadığını belirterek, bu yöndeki Haberleri yalanladı.

Gece 01.00'dan itibaren düzelmeye başladı

Tüm platformlarda saat 18.40 civarı başlayan kesintiler gece saat 01.00'den itibaren düzelmeye başladı. Yaşanan kesinti şimdiye kadarki en uzun süreli kesinti olarak tarihe geçti.