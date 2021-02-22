  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji WhatsApp hesabımı kapatacak mı? WhatsApp sözleşmesi onaylanmazsa görünülü konuşma yapar mıyım?
Teknoloji

WhatsApp hesabımı kapatacak mı? WhatsApp sözleşmesi onaylanmazsa görünülü konuşma yapar mıyım?

WhatsApp’ın gizlilik sözleşmesi dayatması yeniden gündeme geldi. Hatırlanacağı üzere WhatsApp, 8 Şubat’a kadar kullanılara gizlilik bilgilerini üçüncü kişilerin eline geçmesine onay vermesini dayatmasını gelen tepkiler üzerine 15 Mayıs’a ötelemişti. WhatsApp’dan son gelen açıklamada bu kez kullanıcıya daha sert bir göz dağı verdi ve gizlilik sözleşmesini 15 Mayıs’a kadar onaylamayanların hesaplarının ne olacağını açıkladı. Peki WhatsApp hesabımı kapatacak mı? WhatsApp gizlilik sözleşmesini onaylamayanların hesapları ne olacak? WhatsApp sözleşmeyi onaylamayanların hesaplarını kapacak mı? WhatsApp sözleşmesini onaylamazsam WhatsApp görünülü konuşma yapar mıyım?

Yeniakit Publisher
2021-02-22 08:35:00 -
WhatsApp hesabımı kapatacak mı? WhatsApp sözleşmesi onaylanmazsa görünülü konuşma yapar mıyım?

WhatsApp kullanıcılarının verileri, artık Facebook ile paylaşılacak. Üstelik WhatsApp kullanmak isteyen her tüketici, bu onayı vermek zorunda kalacak. Zira WhatsApp ekibi, size farklı bir seçenek sunmuyor. WhatsApp tarafından yapılan açıklamalara göre anlık mesajlaşma uygulamasının yeni koşulları ile gizlilik ilkeleri, 8 Şubat 2021 itibarıyla geçerli olacaktı. Ancak kullanıcıların mahrem bilgilerini  WhatsApp’ın üçüncü kişilere satacak olmasına kullanıcılardan yoğun tepki gelmesi üzerine, sosyal medya devi, tepkileri dindirmek adına gizlilik sözleşmesinin onaylanma süresini 15 Mayıs’a kadar ertelediğini açıkladı.

WhatsApp hesabımı kapatacak mı?

WhatsApp tepki çeken güncelleme kararı ile ilgili yeni bir açıklama yayınladı. Mesajlaşma platformu söz konusu sözleşmeyi kabul etmeyenlerin hesaplarına bu tarihten itibaren ne olacağı açıklandı. Açıklamaya göre, WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesini bu tarihe kadar kabul etmeyen hesaplar birkaç gün boyunca hesaplarına gelen mesaj ve aramaları bildirim olarak görebilecek ancak uygulamayı bunları okumak ya da yanıtlamak için kullanamayacak. Sözleşmeyi onaylamayan hesaplar 120 gün boyunca 'pasif' olacak ve bu süre zarfında söz konusu kullanıcılara yeni sözleşmeyi geri dönüp kabul etme şansı sunulacak. 120 gün sonunda kullanıcı sözleşmeyi kabul etmezse yani hesap yeniden aktif edilmezse  otomatik olarak silinecek. Başka bir deyişle bu kullanıcılar WhatsApp hesaplarını kaybedecek.

WhatsApp’ı kaç kişi sildi?

Bu durum doğal olarak Türkiye‘de dahil pek çok ülkede tepkiyle karşılandı. Bu tepkiler sonrasında kullanıcılar WhatsApp‘ı silerek Telegram ya da Signal gibi alternatif uygulamalara yönelmeye başladılar. Yine de WhatsApp’ın bu dönemde 2 milyon kullanıcıyı kaybettiği ortaya çıktı. WhatsApp’ın gizlilik sözleşesi dayatmasından sonar 2 milyon kullanıcı WhatsApp’ı telefonundan silmiş durumda.

Telegram görüntülü arama nasıl yapılır? Telegram görüntülü konuşma telefondan bilgisayardan nasıl olur?
Telegram görüntülü arama nasıl yapılır? Telegram görüntülü konuşma telefondan bilgisayardan nasıl olur?

Teknoloji

Telegram görüntülü arama nasıl yapılır? Telegram görüntülü konuşma telefondan bilgisayardan nasıl olur?

Geçmiş WhatsApp sohbetleri Telegram’a taşınır mı? WhatsApp mesajları Telegram’a nasıl taşınır?
Geçmiş WhatsApp sohbetleri Telegram’a taşınır mı? WhatsApp mesajları Telegram’a nasıl taşınır?

Teknoloji

Geçmiş WhatsApp sohbetleri Telegram’a taşınır mı? WhatsApp mesajları Telegram’a nasıl taşınır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya'da Fethi Başağa'ya suikast girişimi
Dünya

Libya'da Fethi Başağa'ya suikast girişimi

Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın konvoyuna silahlı saldırı gerçekleştirildi. Suikast girişiminin he..
Kuruluş Osman'ın Cerkutay'ı Çağrı Şensoy'dan çarpıcı sözler
Medya

Kuruluş Osman'ın Cerkutay'ı Çağrı Şensoy'dan çarpıcı sözler

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi olan Kuruluş Osman'da Cerkutay'ı oynayan Çağrı Şensoy, dizi ve karakterine dair dikkat çeken ifadeler kull..
Kübra Par'dan Cumhur ittifakına nifak sokma çabası!
Gündem

Kübra Par'dan Cumhur ittifakına nifak sokma çabası! "Destici 'kıymetimi bilin, gidebilirim' mesajı verdi"

Habertürk yazarı Kübra Par, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyareti üzerinde..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay