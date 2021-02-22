WhatsApp hesabımı kapatacak mı? WhatsApp sözleşmesi onaylanmazsa görünülü konuşma yapar mıyım?

WhatsApp kullanıcılarının verileri, artık Facebook ile paylaşılacak. Üstelik WhatsApp kullanmak isteyen her tüketici, bu onayı vermek zorunda kalacak. Zira WhatsApp ekibi, size farklı bir seçenek sunmuyor. WhatsApp tarafından yapılan açıklamalara göre anlık mesajlaşma uygulamasının yeni koşulları ile gizlilik ilkeleri, 8 Şubat 2021 itibarıyla geçerli olacaktı. Ancak kullanıcıların mahrem bilgilerini WhatsApp’ın üçüncü kişilere satacak olmasına kullanıcılardan yoğun tepki gelmesi üzerine, sosyal medya devi, tepkileri dindirmek adına gizlilik sözleşmesinin onaylanma süresini 15 Mayıs’a kadar ertelediğini açıkladı.

WhatsApp hesabımı kapatacak mı?

WhatsApp tepki çeken güncelleme kararı ile ilgili yeni bir açıklama yayınladı. Mesajlaşma platformu söz konusu sözleşmeyi kabul etmeyenlerin hesaplarına bu tarihten itibaren ne olacağı açıklandı. Açıklamaya göre, WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesini bu tarihe kadar kabul etmeyen hesaplar birkaç gün boyunca hesaplarına gelen mesaj ve aramaları bildirim olarak görebilecek ancak uygulamayı bunları okumak ya da yanıtlamak için kullanamayacak. Sözleşmeyi onaylamayan hesaplar 120 gün boyunca 'pasif' olacak ve bu süre zarfında söz konusu kullanıcılara yeni sözleşmeyi geri dönüp kabul etme şansı sunulacak. 120 gün sonunda kullanıcı sözleşmeyi kabul etmezse yani hesap yeniden aktif edilmezse otomatik olarak silinecek. Başka bir deyişle bu kullanıcılar WhatsApp hesaplarını kaybedecek.

WhatsApp’ı kaç kişi sildi?

Bu durum doğal olarak Türkiye‘de dahil pek çok ülkede tepkiyle karşılandı. Bu tepkiler sonrasında kullanıcılar WhatsApp‘ı silerek Telegram ya da Signal gibi alternatif uygulamalara yönelmeye başladılar. Yine de WhatsApp’ın bu dönemde 2 milyon kullanıcıyı kaybettiği ortaya çıktı. WhatsApp’ın gizlilik sözleşesi dayatmasından sonar 2 milyon kullanıcı WhatsApp’ı telefonundan silmiş durumda.