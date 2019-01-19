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WhatsApp Facebook'a nal toplattı! İşte rakamlar

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bugün açıklanan rakamlara göre, aktif kullanıcı sayısı ile Facebook’u geride bırakmayı başardı.

19 Ocak 2019 Cumartesi 19:00
WhatsApp Facebook'a nal toplattı! İşte rakamlar

Facebook’un sahip olduğu WhatsApp başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Bugün açıklanan rakamlara göre, anlık mesajlaşma uygulaması aktif kullanıcı sayısı ile Facebook’u geride bırakmayı başardı.

Aktif kullanıcı sayısında geride bıraktı

App Annie tarafından yayınlanan rapora göre, en popüler sosyal medya uygulamaları gözler önüne serildi.

Bildiğiniz üzere daha önceden yayınlanan raporlara göre, en popüler sosyal medya platformu Facebook seçilmişti. Fakat, son dönemlerde popülerliğini yitiren sosyal medya platformu, yaşanılan güvenlik açıklarının da beraberinde gelmesi ciddi kullanıcı kaybına yol açtı.

Bu gelişme de doğal olarak aktif kullanıcı sayısına yansıdı. Bugün ise, App Annie şirketi tarafından rapordan da görebileceğiniz üzere en popüler sosyal medya unvanının el değiştirdi.

En popüler sosyal medya unvanını bundan böyle WhatsApp taşıyacak. İş hayatımızın ve günlük hayatımızın vazgeçilmez uygulamalarından biri hali gelen anlık mesajlaşma uygulaması, son yayınlanan güncellemelerle daha da kullanışlı hale geldi.

Kullanıcılardan gelen geri bildirimleri en iyi şekilde değerlendiren anlık mesajlaşma uygulamasının yetkililerinin bu uğraşlarının meyvesini aldıklarını rahatlıkla görmekteyiz.

App Annie‘nin yayınlamamış son raporda aylık kullanıcı sayısı hakkına net bir bilgi paylaşılmadı. Ancak, şirket yetkilileri tarafından aktarılan bilgiler doğrultusunda söz konusu uygulamanın, aylık aktif kullanıcı sayısıyla Facebook‘u geri bıraktığını da ifade ettiler.

Ancak belirtmemiz gerekiyor ki, geçtiğimiz yılın başlarında anlık mesajlaşma uygulamasının 1.5 milyar aylık kullanıcı sayısına ulaştığı belirtilmişti. Yine aynı şekilde, sosyal medya platformunun da 2 milyar civarı aktif kullanıcı sayısına sahip olduğu belirtilmişti.

Analizcilere göre, WhatsApp‘ın 2019’un sonuna doğru aktif kullanıcı sayısıyla, sosyal medya platformuna büyük fark atacağı da tahmin ediliyor.

Peki, siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz. Sizce, anlık mesajlaşma uygulaması bu yükselişini neye bağlı? Bu konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıdaki yorum kısmından aktarabilirsiniz.

(ShiftDelete)

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 19:00
  1. WhatsApp
  2. Facebook
  3. aktif kullanıcı sayısı
  4. Sosyal medya
  5. WhatsApp Facebook'u ezdi

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