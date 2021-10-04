WhatApp'a bomba özellik! Artık kesilmeyecek

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatApp sesli notlar özelliğini geliştirmek için yeni bir güncelleme hazırlıyor.

Halihazırda WhatsApp'taki sesli mesajları dinleyebilmek için sohbet penceresini açık tutmak gerekiyor. Sohbetten çıkıldığı anda mesaj kesiliyor.

WaBetaInfo'nun keşfettiği bu geliştirmeye göre iOS için hazırlanan beta sürümde yeni bir özellik deneniyor.

WhatsApp sesli mesajların yeni hali nasıl çalışacak?

Yeni uygulamada bir sesli mesajı dinlemeye başlandığında başka bir sohbet penceresine geçiş yapılsa bile mesaj, dinlenmeye devam edilebiliyor.

Öte yandan sohbetten çıkıldığında sesli mesaj görünür halde üst alana sabitlenecek. Bu arada diğer mesajlara yanıt verilebilecek. Üst alanda sesli mesajı gönderen kullanıcının profil fotoğrafı ve adının yanı sıra mesaj için duraklat ve oynat butonları olacak.

Bu özelliğin henüz geliştirme aşamasında olduğu ve iOS ve Android sürümlerinde henüz mevcut olmadığı belirtiliyor. Beta testlerde sorun yaşanmaması halinde bu özelliğin her iki platforma da gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.