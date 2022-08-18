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Spor West Ham United, Thilo Kehrer'i transfer etti
Spor

West Ham United, Thilo Kehrer'i transfer etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Paris Saint-Germain'den (PSG) Alman oyuncu Thilo Kehrer'i kadrosuna kattı.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 03:28:00 -
West Ham United, Thilo Kehrer'i transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, Kehrer'in bonservisi konusunda Fransa temsilcisiyle anlaşmaya varıldığı ve 25 yaşındaki savunma oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

West Ham United'da 24 numaralı formayı giyecek Kehrer'in sözleşmesinde, iki yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor.

İngiltere basınına göre, West Ham United, bu transfer için PSG'ye 12 milyon avro bonservis bedeli ödedi. Almanya Milli Takımı'nda 20 karşılaşmada görev alan Kehrer, 2018'de transfer olduğu PSG'de ise 128 maçta 4 gole imza attı.

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