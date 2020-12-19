  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Werder Bremen, 9 maç aradan sonra Eren Sami Dinkçi'nin golüyle galip geldi
Spor

Werder Bremen, 9 maç aradan sonra Eren Sami Dinkçi'nin golüyle galip geldi

Yeniakit Publisher
2020-12-19 20:18:15 -
Werder Bremen, 9 maç aradan sonra Eren Sami Dinkçi'nin golüyle galip geldi

BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Werder Bremen, deplasmanda Mainz 05'i 1-0 yendi.

Werder Bremen, Bundesliga'nın 13. haftasında Opel Arena'da Mainz 05'e konuk oldu.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Werder Bremen, 90. dakikada Türk asıllı futbolcusu Eren Sami Dinkçi'nin attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın 85. dakikasında Romano Schmid'in yerine oyuna dahil olan 19 yaşındaki Eren Sami Dinkçi, Bundesliga'da ilk kez forma giydi.

Yeşil-beyazlılarda forma giyen diğer Türk futbolcu Ömer Toprak ise 53. dakikada sakatlığı sebebiyle oyundan alındı.

Bundesliga'da 9 maç aradan sonra galip gelen Werder Bremen, puanını 14'e çıkardı.

Mainz 05 ise 6 puanda kaldı.

Bundesliga'da günün diğer karşılaşmalarında Hoffenheim deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 2-1, Arminia Bielefeld konuk olduğu Schalke 04'ü 1-0, Eintracht Frankfurt da yine dış sahada Augsburg'u 2-0 yendi. Leipzig-Köln karşılaşması ise 0-0 sonuçlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kur'an hatim törenine bombalı saldırı! Çok sayıda şehit var
Dünya

Kur'an hatim törenine bombalı saldırı! Çok sayıda şehit var

Afganistan'ın Gazne vilayetinde Kur'an-ı Kerim hatim törenine düzenlenen bombalı saldırıda 15 sivil şehit oldu.

Gerici İmamoğlu 1930’lara döndü! Şeb-i Arus töreninde büyük skandal
Gündem

Gerici İmamoğlu 1930’lara döndü! Şeb-i Arus töreninde büyük skandal

İslam’ı ve Müslümanları kendi batıl ideolojisine uydurmaya çalışan CHP zihniyeti, fırsatını buldukça tahrif hareketlerine devam ediyor. Sözd..
Trump deşifre oldu! ABD karıştı
Dünya

Trump deşifre oldu! ABD karıştı

Hollandalı bir hacker, ABD Başkanı Trump'ın Twitter şifresini 5. denemesinde doğru tahmin ederek hesaba erişim sağladı. Hollandalı savcılar,..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay