Waymo'dan dev genişleme! Robotaksi hizmeti 3 yeni şehre geliyor

Alphabet çatısı altındaki Waymo, otonom robotaksi hizmetini üç büyük ABD şehrine daha genişletiyor. Şirketin 2026 yılı itibarıyla San Diego, Las Vegas ve Detroit’te yolcu taşımaya başlaması planlanıyor.

Halihazırda San Francisco Körfez Bölgesi, Los Angeles, Phoenix, Austin ve Atlanta’da faaliyet gösteren Waymo, bu hamleyle ABD genelinde hizmet ağını genişletmeyi ve tam otonom araç teknolojisini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

BÜYÜME PLANLARI YOLDA: DİĞER ŞEHİRLER DE SIRADA

Waymo’nun gelecek planları bunlarla da sınırlı değil. Şirket, Boston, Seattle, Denver, Miami, New York City ve Washington DC gibi potansiyel yeni pazarlarda da hizmet vermek istiyor. Ancak Boston ve Seattle gibi bazı şehirlerde trafik güvenliği ve yerel düzenlemeler nedeniyle kısıtlamalarla karşılaşabileceği belirtiliyor.

Waymo’nun Kaliforniya’da zaten yolcu taşımacılığı lisansı bulunuyor. Ancak Nevada ve Michigan gibi eyaletlerde ticari robotaksi hizmeti sunabilmesi için ek lisans ve onay süreçlerini tamamlaması gerekiyor. Waymo Sözcüsü Sandy Karp, bu süreçleri “güvenlik öncelikli ve titiz” şekilde yürüteceklerini açıkladı.

YENİ ARAÇLAR: ZEEKR RT SAHNEYE ÇIKIYOR

Waymo, yeni şehirlerdeki hizmete paralel olarak filosunu da güçlendiriyor. Şirket, Çinli Geely tarafından üretilen Zeekr RT modelini robotaksi filosuna dahil edeceğini duyurdu.

Bu yeni araçlar, Waymo’nun 6. nesil otonom sürüş sistemini barındıracak ve mevcut Jaguar I-Pace SUV filosuna kıyasla daha ekonomik ve daha ölçeklenebilir bir yapı sunacak. Bu da daha fazla sayıda aracı daha düşük maliyetle hizmete sokma imkânı anlamına geliyor.

ROBOTAKSİ YARIŞI HIZ KAZANIYOR

Waymo’nun adımı, küresel otonom sürüş yarışının giderek hızlandığını gösteriyor. Tesla, 2025’in başında uzun süredir beklenen robotaksi hizmetini başlatırken, Amazon’un Zoox girişimi de rakipler arasında yer alıyor.

Waymo ise bugüne dek Phoenix, San Francisco, Los Angeles ve Austin şehirlerinde 10 milyondan fazla sürücüsüz yolculuk gerçekleştirdi. Bu da şirketin sektördeki deneyimi ve teknoloji olgunluğunu gösteren önemli bir veri olarak öne çıkıyor.