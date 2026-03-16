Mısır'dan ortak Arap gücü çağrısı!

Mısır, Arap ulusal güvenliğinin korunması amacıyla önleyici ve savunma tedbirlerinin alınmasına yönelik yürütme mekanizmalarının oluşturulması çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığının sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid ile BAE'nin El-Ayn kentinde bir araya geldi.

Açıklamada, Mısırlı bakanın ziyaretinin, aynı gün Katar'a gerçekleştirdiği temasların ardından, bazı Arap ülkelerini kapsayan turunun ikinci durağı olduğu belirtildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Abdulati'nin görüşmede BAE'ye "tam destek ve tam dayanışma" mesajı ilettiğini aktardı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Temim Hilaf da Abdulati'nin görüşmede, Kahire'nin, "BAE'nin egemenliğini, ekonomik imkanlarını ve hayati tesislerini hedef alan İran'ın suç niteliğindeki saldırılarını" en sert ifadelerle kınadığını yinelediğini söyledi.

Abdulati ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentinde bulunan BAE Başkonsolosluğunun bir hafta içinde ikinci kez İHA'larla hedef alınmasını da şiddetle kınadı.

Açıklamaya göre görüşmede, mevcut gelişmeler, tehlikeli askeri tırmanış, bunun ağır sonuçları ve gerilimin BAE ile diğer Körfez ülkelerine yayılmasının etkileri ayrıntılı şekilde ele alındı.

Mısırlı bakan, çatışma alanının genişlemesinin doğuracağı sonuçlara karşı uyarıda bulunarak gerilimin düşürülmesi gerektiğini vurguladı ve BAE ile diğer Körfez ülkelerine yönelik saldırıların derhal durdurulmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Abdulati, Arap ulusal güvenliğinin korunması amacıyla önleyici ve savunma tedbirlerinin alınmasına yönelik istenen yürütme mekanizmalarının bir an önce oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Bu kapsamda, mevcut benzeri görülmemiş zorluklarla başa çıkabilmek için Arap ortak güvenliği konusunda pratik bir anlayışın da geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Mısır'ın, ABD-İsrail'in İrana yönelik saldırıları sonrası' Körfez'de yükselen askeri gerilim ve Tahran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırıları karşısında Arap Ortak Savunma Anlaşmasının etkinleştirilmesi ve ortak bir güç oluşturulması çağrısını yinelediği belirtildi.