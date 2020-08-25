Wattpad nedir? Wattpad, kullanıcıların makaleler ve orijinal hikayelerini, şiirlerini kurguladığı ve mobil veya masaüstü aracılığıyla yayınladıkları bir paylaşma, hikâye keşfetme platformu. 2006 yılında okumayı seven iki mühendis tarafından kurulan hizmet, hem hevesli okuyucular hem de yazarlar için gidilecek yer haline geldi.

İster yeni başlayan bir yazar, ister deneyimli bir yazar olun, Wattpad'de bir hikaye yayınlamak, çalışmanızı yeni ve meraklı bir izleyici kitlesine ulaştıracaktır. Çalışmanızı doğrudan potansiyel okuyuculara tanıtabilmek, herhangi bir yazar için paha biçilmez bir deneyimdir.

Wattpad hangi yaş için uygundur?

Wattpad'e minimum 13 yaş sınırı verilmiştir, ancak Apple App Store üzerinden indirilirse yaş sınırı +17’dir. Google Play Store üzerinden 'Ebeveyn rehberliği' bildirimi ile indirilmektedir.

Wattpad nasıl indirilir?

Wattpad nasıl indirilir? sorusunun yanıtı için bu adımları izlemelisiniz:

1: Cep telefonunuzda Play Store / App Store'u açın ve arama çubuğuna "Wattpad" yazın.

2: Çıkan arama sonuçlarında, Ücretsiz Kitaplar ve Hikayeler - Wattpad uygulamasına tıklayın.

3: Yükle seçeneğine tıklayın. (Cep telefonunuz herhangi bir mesajla isterse, Tamam'a basın).

4: Uygulamanın indirildiğini ve yüklendiğini göreceksiniz (internet hızınıza bağlı olarak birkaç dakika sürecektir).

5: Uygulama kurulduktan sonra Aç düğmesine dokunun.

Facebook / Google + hesabınızı veya e-posta ve şifrenizi kullanarak bir Wattpad hesabı oluşturabilirsiniz. Google+ kullanarak kaydolma, yalnızca Android telefon kullanan kullanıcılar tarafından yapılabilir. Aynı prosedürü izleyerek web üzerinde de hesap oluşturabilirsiniz. Bir hesap oluşturmak, yaşadığınız tüm hikayelerin kaydını tuttuğu ve hatta yarattığınız hikayeleri koruduğu için çok önemlidir.

Hesabınız ayarlandıktan sonra bir sonraki adıma geçebilirsiniz! Artık Wattpad'de en sevdiğiniz hikayeleri okumaya bir adım daha yakınsınız. Kendi hikayelerinizi oluşturup bu platformda yayınlayabilirsiniz.