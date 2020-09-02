Whatsapp indir | Haberleşme, fotoğraf ve video paylaşımı artık internet aracılığıyla telefonlara yüklenen mobil uygulamalarla yapılıyor. Cep telefonlarının kullanıldığı ilk senelerde mesajlar için SMS’ler kullanılıyordu. Daha sonra anlık paylaşımlar için pek çok uygulama geliştirildi. Söz konusu uygulamaların başında ise Whatsapp geliyor. Tüm dünyada her yaş grubunun tercih ettiği Whatsapp üzerinden mesajlaşma, dosya paylaşımı, sesli ve görüntülü görüşme yapmak mümkün. Whatsapp yabancı bir kelime olduğu için ülkemizde bu kelimeyi aratanlar farklı yazım yanlışları yapabiliyor. En sık yapılan yazım yanlışı ise Watsap! Pek çok kişi internette Watsap web giriş | Watsap yükle pc | Watsap web görüntülü konuşulur mu sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki, Whatsapp ücretli mi?

Whatsapp nedir?

Whatsapp 2010 yılında kullanılmaya başlayan bir uygulama. Whatsapp ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 2009 senesinde kuruldu. Tüm dünyada kullanılmaya başlayan Whatsapp 2014 yılında Facebook tarafından 19 milyon ABD dolarına satın alındı.

Whatsapp ücretli mi?

Akıllı telefonuna ya da bilgisayarına Whatsapp indirecek olanlar uygulamanın ücretli olup olmadığını araştırıyor. Whatsapp ücretsiz bir uygulamadır. Mobil cihazlarınıza ve bilgisayarlarınıza Whatsapp’ı ücretsiz olarak indirmeniz mümkün.

Whatsapp indir

Akıllı telefonuna Whatsapp indirmek isteyenler bunun için hangi adımları takip etmeleri gerektiğini araştırıyor. Telefonlarınıza Whatsapp’ı Play Store veya App Store’dan ücretsiz olarak indirmeniz mümkün. Whatsapp’ı indirdikten sonra sizden istenilen adımları takip ederek bir Whatsapp hesabı oluşturabilirsiniz. Whatsapp cep telefonu numaranıza tanımlanacaktır.

Whatsapp web indir | Whatsapp web indir pc

Whatsapp uygulamanızı bilgisayardan açmanız mümkün. Telefonunuzla Whatsapp web'e bağlanarak bilgisayar üzerinden sohbetlerinize devam edebilirsiniz. Bunun içinse iki seçeneğiniz bulunuyor. Whatsapp web uygulamasını bilgisayarınıza indirebileceğiniz gibi interten tarayıcısı üzerinden de Whatsapp'a erişim sağlayabilirsiniz. web.whatsapp.com sayfasına tıkladığınızda ekrandaki karekodu telefonunuza okutursanız hızlıca Whatsapp’a bağlanabilirsiniz.

İnternet üzerinden değil uygulamadan Whatsapp web’e ulaşmak içinse öncelikle programı bilgisayarınıza indirmeniz gerekiyor. Bunun için “whatsapp.com/download/?lang=tr” adresinize girmeniz gerekiyor. Söz konusu internet sitesinden MAC ya da Windows PC için Whatsapp web’i ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Whatsapp web nasıl kullanılır?

Whatsapp web kullanmak isteyenler “Telefon Whatsapp web’e nasıl bağlanır?” sorusunun cevabını araştırıyor. Bunun için öncelikle Whatsapp web’i açmanız gerekiyor. Ardından telefonunuzdan Whatsapp uygulamasını açmalısınız. Sağ üst köşede yer alan üç nokta üst üste şekline tıklayıp Whatsapp web seçeneğine basmanız gerekiyor. Telefonunuzu Whatsapp web’te açılan karekoda tutmanız gerekiyor. Böylelikle telefonunuz Whatsapp web’e bağlanmış olacaktır.

Whatsapp web görüntülü arama var mı?

Her yaş grubunda milyonlarca kişi Whatsapp kullanarak görüntülü ve sesli olarak görüşme yapabiliyor. Özellikle pandemi sürecinde Whatsapp üzerinden görüntülü konuşma özelliği daha sık kullanılmaya başlandı. Whatsapp üzerinden sesli ve görüntülü konuşan kişiler aynı şekilde Whatsapp web üzerinden görüşme yapıp yapamayacaklarını merak ediyor. Henüz Whatsapp Web üzerinden görüntülü ve sesli görüşme yapmak mümkün değil. Ancak gelecek yıllarda bu özelliğin Whatsapp Web’e gelmesi bekleniyor.

Whatsapp Web giriş

Whatsapp Web’e internet tarayıcısından ulaşmak isteyenler hangi adımları takip etmeleri gerektiğini araştırıyor. Whatsapp Web’i bilgisayarınıza indirebileceğiniz gibi doğrudan internetten Whatsapp Web’e giriş yapabilirsiniz. Bunun için “web.whatsapp.com” adresine girmeniz gerekiyor. Siteye giriş yaptıktan sonra telefonunuzu elinize alıp Whatsapp’ı açın. Uygulamada sağ üst köşede bulunan üç noktaya tıklayıp buradan Whatsapp Web’i seçin. Açılan ekrana bilgisayardaki karekodu okutun.

Whatsapp web çıkış

Whatsapp Web kullandıktan sonra siteden nasıl çıkmanız gerektiğini araştırıyor olabilirsiniz. Bunun için telefonunuzdaki uygulamaya giriş yapın. Üç noktaya tıklayın ve Whatsapp web’e tıklayın. Ardından tüm cihazlardan çık ifadesine dokunarak Whatsapp web’ten çıkış yapmış olursunuz.

Whatsapp profil fotoğrafı nasıl ayarlanır?

Whatsapp profilinize arzu ettiğiniz fotoğrafı yerleştirebilirsiniz. Whatsapp uygulamasını açın. Diğer seçeneklerden 'Ayarlar'a tıklayın ve profil fotoğrafınıza dokunarak galerinizden arzu ettiğiniz fotoğrafı profilinize yükleyebilirsiniz. Ayrıca yeni fotoğraf çekerek bunu da profil fotoğrafı yapmanız mümkün.

Whatsapp profil fotoğrafı gizle

Whatsapp kullanıcıların birçoğu profil resminin herkes tarafından görülmesini istemiyor. Elbette bu özelliği kapatabilirsiniz. Bunun Whatsapp’ı açın. Üç noktaya basın buradan ‘Ayarlar’ı seçin. Ardından ‘Hesap’ seçeneğine dokunun. Açılan sayfadan ‘Gizlilik’ ifadesini seçin. Karşınıza ‘Profil Fotoğrafı’ ifadesi çıkacak. Bu kısma dokunduğunuzda önünüzde ‘Herkes, Kişilerim, Hiç kimse’ ifadeleri açılacak. Arzu ettiğiniz gizlilik seçeneğine dokunarak fotoğrafınızı kimlerin görebileceğine karar verebilirsiniz.

Whatsapp son görülme nasıl gizlenir?

Whatsapp kullanıcılarına karşı taraftaki kişinin uygulamaya son giriş saatini gösterebiliyor. Aynı şekilde sizin uygulamayı ziyaret ettiğiniz en son saatte karşıdakiler tarafından öğrenilebiliyor. Bu özelliği kapatıp çevrimiçi olduğunuz son saati başkasının görmesini engellemiş olursunuz. Aynı şekilde siz de kişilerinizin son görülme saatlerini görmezsiniz. Bunun için sağ üst köşede üç noktaya tıklayın. Ayarlar’ı seçin ardından Gizlilik kısmına tıklayın. Açılan sayfadan ‘Son Görülme’ye basın karşınıza ‘Herkes, Kişilerim, Hiç kimse’ seçenekleri çıkacak buradan seçiminizi yapabilirsiniz.

Whatsapp çevrimiçi kaldır | Whatsapp yazıyor kaldır

Whatsapp uygulamasında son görülme gibi çevrimiçi ve yazıyor ifadelerinin kaldırılıp kaldırılmayacağı merak ediliyor. Uygulamaya giriş yapanlar karşılarındakilerin çevrimiçi olduğunu bilmesini isteyebilir. Ancak çevrimiçi ve yazıyor ifadelerinin görünürlüğünün kaldırılması, iptal edilmesi mümkün değil.

Whatsapp okundu bilgisi nasıl kapatılır?

Whatsapp’da yazdığınız bir mesajın karşı tarafa teslim edildiğini çift tik işaretiyle anlayabiliyorsunuz. Tek tik işareti ise karşı tarafın muhtemelen internetinin kapalı olduğunu ve gönderinizin henüz ulaşmadığını ifade ediyor. Çift tik işareti karşı taraf mesajı gördüğünde ise maviye dönüyor. Söz konusu bu okundu özelliğini kapatmanız mümkün. Bu özelliği kapattığınızda karşı taraftakilerin okundu özelliklerini de göremiyorsunuz.

Okundu ayarını kapatmak için öncelikle Ayarla’a gitmeniz gerekiyor. ‘Ayarlar’dan Gizlilik seçeneğine basmanız gerekli. Ardından ‘Okundu bilgisi’ ifadesinin heme yan kısmında yer alan işarete tıklayarak bu özelliği devredışı bırakabilirsiniz.

Whatsapp ne kadar internet yer?

Whatsapp kullanıcıları tüm gün mobil verinin açık kalması halinde ne kadar internet harcayacaklarını merak ediyor. Yalnızca mesajlaşma için Whatsapp günlük 20-30 mb internet harcıyor. Ancak dosya paylaşımlarında, söz konusu belgenin boyutu internet kullanımı artırabilir. Elbette bunun önüne geçmek de mümkün. Mobil veri açıkken Whatsapp’tan gelen belge, fotoğraf ve videoları indirmeyebilirsiniz. Bunun için öncelikle “ayarlar”a giriş yapın. Açılan sayfadan “Veri ve depolama kullanımı” seçeneğine dokunun. Karşınıza ‘Mobil ve kullanırken’ seçeneği çıkacak. Mobil veriniz açıkken hangi verilerin otomatik olarak indirilmesini istiyorsanız seçim yapabilirsiniz. Ya da hiçbir seçim yapmazsanız “Medya yok” yazısı karşınıza çıkacaktır. Bu da mobil veri açıkken mesajlaşmalar dışındaki verilerin inmeyeceğini gösteriyor.

Bilgisayardan iki Whatsapp web nasıl açılır?

Pek çok kişi aynı ya da ayrı iki Whatsapp hesabını bir bilgisayardan nasıl açılabileceğini merak ediyor. Bilgisayarınızda Whatsapp web bulunuyorsa bir hesabı buradan açabilir diğerini ise “web.whatsapp.com”dan açabilirsiniz. Uygulama bulunmuyorsa hesaplardan biri Chorome'den diğerini ise Explorer'dan yani iki ayrı tarayıcıdan açabilirsiniz.

Çift sim kartlı telefonda Whatsapp nasıl kullanılır?

Aynı telefonda çift hat kullananlar iki ayrı Whatsapp hesabı kullanmalarının mümkün olup olmadığını merak ediyor. Bunu gerçekleştirebilmek için Whatsapp’ı klonlamanız gerekiyor. Öncelikle bir hatla telefonunuzda bulunan Whatsapp hesabınızı giriş yapın. Ardından telefonunuza uygulama klonlayan programlardan indirin. Bunun için Dual App, Clone App ya da App Twin uygulamalarından birini indirin. İndirdiğiniz programa giriş yapın. Karşınıza telefonunuzda bulunan programların hangilerinin çoğaltılabileceği çıkacak. Buradan Whatsapp'ı seçin. Açılan ikinci Whatsapp uygulamasıyla diğer hattınızı birleştirin.

Whatsapp'ı ayna anda iki kişi kullanabilir mi?

Aynı Whatsapp hesabının iki ayrı kişi tarafından kullanılmasının mümkün olup olmadığı araştırılıyor. Bilindiği gibi Whatsapp Web’i kullanabilmek için telefonunuzun yakın bir mesafede olması gerekiyor. Yani aynı hesap iki ayrı telefondan açılamaz. Ancak aynı anda hem bilgisayardan hem de telefondan aynı hesap kullanılabilir. Belirttiğimiz gibi telefon ile bilgisayarın birbirine yakın olması gerekiyor. Aynı Whatsapp hesabını iki ayrı bilgisayardan farklı tarayıcılardan açabilirsiniz. Bunun için de telefonunuzun yakınlarda olması gerekiyor.