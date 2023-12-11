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Dünya Washington Post: ABD, insanlık haklarını gözetmeden İsrail'e on binlerce ton bomba verdi
Dünya

Washington Post: ABD, insanlık haklarını gözetmeden İsrail'e on binlerce ton bomba verdi

Yeniakit Publisher
2023-12-11 04:39:00 - 2023-12-11 04:49:42
Washington Post: ABD, insanlık haklarını gözetmeden İsrail'e on binlerce ton bomba verdi

Washington Post, ABD'nin, İsrail'e Gazze'ye saldırılarında kullanmak üzere on binlerce ton bomba verdiğini ancak yasalarındaki insancıl hukuk koşullarını dikkate almadığını yazdı.

Gazetenin haberine göre, ABD, saldırıların başlamasından bu yana, İsrail'e aralarında 2 bin kiloluk sığınak delicilerin de bulunduğu en az 15 bin bomba ve 50 binden fazla top mermisi gönderdi.

Gazze'de artan ölü sayısı, ABD'nin sivillerin güvenliğini sağlama sorumluluğuna ilişkin soruları gündeme getirirken, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi İsrail'e silah tedariki konusunda giderek artan bir baskı altına girdi.

İnsan hakları örgütleri ve Biden'ın Demokrat Partisi içinde bir grup, ABD'nin İsrail'e yaptığı silah akışını mercek altına aldı.

ABD'nin yabancı ülkeleri silahlandırmaya ilişkin kuralları, uluslararası hukukun ihlal edilme ihtimalinin yüksek olduğu durumlarda, silah transferi yapılmamasını gerektiriyor.

Söz konusu kurallar çerçevesinde gazeteye konuşan ve ismini vermek istemeyen yönetim yetkilileri, İsrailli muhataplarıyla ülkenin uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini anladıklarından emin olmak için kapsamlı görüşmeler yaptıklarını ancak Washington yönetiminin, İsrail'in savaş hukukuna bağlılığı konusunda gerçekçi değerlendirmeler yapmadığını kabul etti.
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Yetkiler ayrıca, İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uyduğuna ilişkin eş zamanlı bir değerlendirme yapılamadığını çünkü İsrail güçlerinin operasyonları planlamak için kullandıkları istihbaratı paylaşmadıklarını kaydetti.

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